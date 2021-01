Čínsky prezident varoval pred obnovením studenej vojny

Peking 25. januára (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v pondelok varoval svetových lídrov pred vypuknutím "novej studenej vojny" a žiadal spoločný postup medzinárodného spoločenstva proti pandémii koronavírusu a klimatickým zmenám. Jeho apel zaznel na virtuálnom Svetovom ekonomickom fóre (WEF), ktoré sa ináč každoročne koná vo švajčiarskom Davose, informovala agentúra AFP.



"Vytváranie malých klík (štátov), vypuknutie studenej vojny... alebo zastrašovanie ostatných vyvolá vo svete len väčšie rozdelenie," vyhlásil Si Ťin-pching vo svojom príhovore, ktorý k účastníkom virtuálneho fóra v Davose predniesol z Pekingu.



Varoval, že konfrontačná politika nevyhnutne skončí v slepej uličke, pričom však nespomenul žiadnu konkrétnu krajinu.



Samotná Čína pod Si Ťin-pchingovým vedením začala viesť omnoho asertívnejšiu zahraničnú politiku, ktorú mnohí pozorovatelia označujú za konfrontačnú. Počas vlády bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa sa dostala do ostrých sporov s Washingtonom.



Za najnaliehavejšiu úlohu medzinárodného spoločenstva čínsky prezident v pondelok označil boj proti pandémii, predovšetkým posilnenie spolupráce v oblasti vývoja, výroby a distribúcie vakcín.



Výročné Svetové ekonomické fórum (WEF) sa koná prostredníctvom videokonferencie v dňoch 25.-29. januára. Hlavnými rečníkmi počas otváracieho dňa sú čínsky prezident Si Ťin-pching a generálny tajomník OSN António Guterres. V rámci tohtoročného fóra s prejavom vystúpi aj ruský prezident Vladimir Putin.



Čínsky prezident na WEF vyzval na posilnenie úlohy G20 vo svetovej ekonomike

Čínsky prezident Si Ťin-pching v pondelok vyzval na posilnenie koordinácie makroekonomickej politiky, ako aj úlohy skupiny G20 (20 najväčších svetových ekonomík) pri riadení globálneho hospodárstva, pričom poukázal na jeho „dosť vratké“ zotavovanie sa z pandémie nového koronavírusu.



Čínsky prezident vo svojom prejave na virtuálnom stretnutí Svetového ekonomického fóra (WEF), ktoré sa pred pandémiou zvyklo konať vo švajčiarskom Davose, uviedol, že globálny ekonomický výhľad zostáva neistý a zdravotné krízy sa môžu opakovať aj v budúcnosti.



Si Ťin-pching sa predstavil na fóre v Davose prvýkrát od ráznej obrany voľného obchodu a globalizácie v roku 2017. Aj tentoraz zvolil podobne rázny tón a v zhruba 25-minútovom prejave obhajoval multilateralizmus ako východisko zo súčasných problémov.



„Mali by sme vybudovať otvorenú svetovú ekonomiku, zbaviť sa diskriminačných noriem, pravidiel a systémov a odstrániť prekážky obchodu, investícií a výmeny technológií,“ vyhlásil.



Skupina G20 by sa podľa neho mala stať „hlavným fórom pre správu globálneho hospodárstva“ a svet by mal tesnejšie „koordinovať makroekonomickú politiku“. Medzinárodné spoločenstvo by malo byť riadené na základe pravidiel a konsenzu, ku ktorým dospejú všetky krajiny, a nie na základe príkazov jednej alebo viacerých krajín, dodal.