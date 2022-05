Čínsky prezident vyzval mládež, aby pomohla realizovať „čínsky sen“

Peking 10. mája (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v utorok vo svojom prejave v Pekingu vyzdvihol rolu Komunistického zväzu čínskej mládeže (KZČM) - mládežníckeho krídla čínskej komunistickej strany -, ktorý oslavuje sté výročie svojho vzniku. Informovala o tom agentúra AP, ktorej správu prevzala TASR.



V prejave na stretnutí pri príležitosti výročia Si uviedol, že KZČM by "vždy mal byť predvojom v mobilizácii čínskej mládeže". Zdôraznil tiež, že "mladí Číňania majú v novej ére veľké vyhliadky na uskutočnenie svojich snov".



Si, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Číny a predsedom Ústrednej vojenskej komisie, prirovnal realizáciu "čínskeho sna" k štafetovým pretekom a vyzval mladú generáciu, aby dala zo seba to najlepšie a pomohla dosiahnuť v štáte obrodu. Povedal, že mladí ľudia majú veľkú zodpovednosť a veľa možností, aby naplno využili svoj talent.



Tzv. čínsky sen je základným programovým heslom generálneho tajomníka Si Ťin-pchinga od jeho nástupu k moci na konci roku 2012. Tento termín v čínskej sociopolitickej teórii a propagande popisuje smerovanie všetkých zložiek čínskej spoločnosti - pod vedením Komunistickej strany Číny - k prosperite a "veľkolepej obrode čínskeho národa".



Zhromaždenie čínskych mládežníkov pri príležitostí stého výročia založenia KZČM sa koná v Pekingu, kde stále platia prísne protipandemické opatrenia.



Vo Veľkej sále ľudu, kde sa zvyknú konať zjazdy komunistickej strany i zasadnutia Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov, sa napriek tomu zišli stovky účastníkov, ktorí mali nos a ústa prekryté respirátormi alebo rúškami.



Slávnostné zasadnutie KZČM sa koná v roku, keď sa Si bude usilovať o potvrdenie vo funkcii šéfa komunistickej strany na tretie päťročné funkčné obdobie.



AP pripomenula, že hoci má komunistická strana medzi mladými ľuďmi neohrozenú podporu, čelí množstvu ekonomických a sociálnych výziev, pričom sa čoraz viac utieka k nacionalizmu, aby si takto poistila podporu svojej politiky.



Podľa AP čínska ekonomika tento rok zápasí s problémami spojenými s lockdownami a inými opatreniami zavedenými vládou, ktorá trvá na zásade nulovej tolerancie covidu. Tieto opatrenia v krajine zvýšili tlak na zamestnanosť.



Čína čelí aj demografickej kríze, ktorú z veľkej časti spôsobila "politika jedného dieťaťa" zameraná na zníženie pôrodnosti. Jej dôsledkom však je napr. aj to, že v Číne je približne o 35 miliónov viac mužov ako žien. Krízu nezastavil ani ústup od tejto politiky i podpora párov, aby mali ďalšie deti. Počty sobášov a pôrodov v Číne dosahujú rekordné minimá, dodala AP.