Čínsky prezident vyzýva armádu na boj proti korupcii

Peking 5. novembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching vyhlásil, že armáda krajiny musí bojovať proti korupcii a "nezdravým tendenciám", uviedli v utorok štátne médiá. Peking už v uplynulých mesiacoch rozšíril zásahy proti údajnému prijímaniu úplatkov v ozbrojených silách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Prezident v prejave venovanom vojakom v centrálnej čínskej provincii Chu-pej zdôraznil, že armáda musí "vyšetriť a riešiť korupciu a nezdravé tendencie v radoch dôstojníkov a vojakov", napísal denník PLA Daily. "Musíme mať neustále na pamäti naše povinnosti a poslanie, zvýšiť zmysel pre vojnovú pripravenosť a zlepšiť aj pripravenosť na vojenské výzvy," povedal Si vojakom.



Si od svojho nástupu do funkcie pred vyše desiati rokmi presadzuje rozsiahle potláčanie korupcie v úradoch, ktorá sa rozšírila aj do armády. Kritici podľa agentúry AFP však tvrdia, že podniknuté kroky slúžia skôr na zbavenie sa politických oponentov.



Čínske námorné sily v pondelok tiež varovali predstaviteľov armády pred hazardnými hrami a podvodmi na online zoznamovacích službách a vyzvali ich, aby nepoľavili v ostražitosti. Upozornenie sa týkalo hlavne vojakov narodených v deväťdesiatych a nultých rokoch, píše AFP.



V júli vyšetrovali úrady korupciu u jedného z najvyšších predstaviteľov raketových vojsk Číny a v posledných rokoch prepustila armáda aj najmenej dvoch ďalších vysokopostavených dôstojníkov s napojením na túto zložku čínskej armády.



Raketové sily majú na starosti čínsky arzenál strategických rakiet, konvenčných aj jadrových, a podľa vlády je ich úlohou odstrašovať, no aj útočiť.