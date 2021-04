Čínsky prezident žiadal od Merkelovej viac spolupráce a nezasahovanie

Peking 7. apríla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching vyjadril v stredu v telefonáte s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou nádej na rozšírenie spolupráce s Nemeckom a Európskou úniou. Informovala o tom agentúra DPA.



Na pozadí rastúceho napätia medzi oboma stranami čínsky líder povedal, že vo vzťahoch medzi Čínou a EÚ existujú "nové možnosti i rôzne výzvy". Pre ich ďalší rozvoj je podľa neho kľúčové vydať sa rozhodne takým smerom, ktorý zohľadňuje strategickú perspektívu a vzájomný rešpekt, pričom "vylučuje zasahovanie" do záležitostí druhej strany.



Rozhovor prebehol dva týždne po tom, ako EÚ po prvý raz po viac ako troch desaťročiach uvalila na Čínu znova sankcie za porušovanie ľudských práv. Zamerané sú proti zodpovedným za perzekvovanie moslimskej menšiny Ujgurov na severozápade krajiny. Vláda v Pekingu to odsúdila ako zasahovanie do vnútorných záležitostí a zaviedla odvetné sankcie voči európskym politikom, expertom a inštitúciám.



Zo správy Sinchuy nevyplýva, či Merkelová a Si Ťin-pching o tomto spore hovorili. "Rozvoj Číny je pre Európsku úniu príležitosťou a my dúfame, že EÚ nezávisle prijme správne rozhodnutie a dosiahne svoju strategickú autonómiu," vyhlásil čínsky prezident v možnej nepriamej narážke na USA, ktoré od nástupu nového prezidenta Joea Bidena presadzujú spoločnú politiku voči Číne so svojimi spojencami.