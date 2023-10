Čínsky prezident:Treba posilniť strategickú čínsko-maďarskú spoluprácu

Budapešť/Peking 17. októbra (TASR) - Čínsko-maďarskú komplexnú strategickú spoluprácu je potrebné posunúť na novú úroveň. Vyhlásil to v utorok v Pekingu čínsky prezident Si Ťin-pching po schôdzke s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Orbán do Pekingu pricestoval na tretie medzinárodné fórum iniciatívy OBOR (Jeden pás, jedna cesta). S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Si označil maďarskéhio premiéra za "starého priateľa" a dodal, že je veľmi rád, že sa opäť stretli v Pekingu po tom, čo osobnému stretnutiu zabránila epidémia koronavírusu.



Čínsky prezident vyzdvihol, že Orbán dlhodobo považuje vzťahy s Pekingom za dôležité, aktívne podporuje spoločné budovanie spolupráce OBOR a pozitívne prispieva ku kvalitnému rozvoju spoločnému budovaniu tejto iniciatívy.



Si pripomenul, že maďarský premiér pricestoval už tretíkrát na fórum, ktoré oslavuje 10. výročie založenia. "Rád by som využil túto príležitosť a spolupracoval s vami a ostatnými zúčastnenými lídrami na zdieľaní vízie spolupráce, na vypracovaní plánu rozvoja a na podpore širšieho rozvoja spolupráce pri výstavbe OBOR v nasledujúcich desiatich rokoch," povedal čínsky prezident.



Maďarsko je jednou z prvých krajín, ktoré uznali a nadviazali diplomatické vzťahy s Čínskou ľudovou republikou, takže priateľstvo medzi oboma krajinami má dlhú históriu, podotkol Si. Podľa neho sa v posledných rokoch čínsko-maďarské vzťahy rozvíjali na vysokej úrovni bez ohľadu na zmeny v medzinárodnom prostredí.



"Na budúci rok bude 75. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a Maďarskom, je potrebné využiť túto príležitosť a využiť túto dynamiku na posun vpred a na pozdvihnutie čínsko-maďarskej komplexnej strategickej spolupráce na novú úroveň," dodal čínsky prezident.



"Sme presvedčení, že toto je iniciatíva, ktorá zmení svet, zmení svetovú ekonomiku a premení ju na takú, ktorá slúži blahu väčšiemu počtu ľudí ako doteraz," reagoval Orbán. Poznamenal, že Čína môže rátať s tým, že bez ohľadu na európske politické diskusie Maďarsko zostane súčasťou iniciatívy a bude sa snažiť o spoluprácu s Pekingom.