Čínsky regulačný orgán sprísnil pravidlá pre televízne stanice

Peking 3. septembra (TASR) – Čínska Národná správa pre rozhlas a televíziu vydala nové reštrikcie, medzi ktoré patrí aj zákaz prezentovania zženštilých mužov a „vulgárnych internetových celebrít", informovala v piatok agentúra AP.



Vysielatelia musia „rozhodne ukončiť (propagovanie) nemaskulínnych mužov a iných neprirodzených zjavov," uvádza sa vo vyhlásení regulačného orgánu.



Štátny denník China Daily píše, že tieto nové regulácie sú „súčasťou pokračujúceho úsilia Číny o vytvorenie zdravého kultúrneho priemyslu".



Vysielacie spoločnosti by mali podľa vládneho regulačného orgánu energicky podporovať čínske tradície a zároveň pokrokovú revolučnú a socialistickú kultúru.



Čínsky prezident Si Ťin-pching pred časom vyzval na „národnú obnovu" v rámci ktorej Komunistická strana Číny avizovala prísnejšiu kontrolu nad obchodom, vzdelávaním, kultúrou a náboženstvom, pripomína AP. Od 1. septembra sa môžu maloletí hrať online hry len tri hodiny týždenne, rozhodla nedávno Čínska Generálna správa pre tlač a publikácie (GAPP).



Vývojári počítačových a iných hier už dlhšie musia nové hry predložiť vláde na schválenie. Úrady ich navyše vyzvali, aby do svojich produktov pridali vlastenecké motívy.



Komunistická strana zároveň sprísnila kontrolu nad celebritami. Vysielatelia by sa mali vyhýbať zobrazovaniu umelcov, ktorí „narušujú verejný poriadok" alebo „porušujú (dobré) mravy". Zároveň vydali smernice obmedzujúce plat pre účinkujúcich umelcov a prijali reštrikcie, ktoré im majú sťažiť prípadné snahy o krátenie daní.



Čínska herečka Čeng Šuang údajne krátila dane, za čo dostala minulý týždeň pokutu vo výške 299 miliónov čínskych juanov (39 miliónov eur), pripomína AP.