< sekcia Zahraničie
Čínsky regulátor nariadil stiahnuť dve aplikácie pre LGBTI ľudí
Aktivista za práva LGBTI komunity v Číne povedal agentúre AFP, že rozhodnutie regulátora bolo „neočakávané“, a spochybnil jeho zákonnosť.
Autor TASR
Peking 11. novembra (TASR) - Čínsky internetový regulátor nariadil stiahnuť dve zoznamovacie aplikácie určené pre LGBTI komunitu. Aplikácie Blued a Finka vlastní hongkonská spoločnosť a už nie sú dostupné v Apple Store ani Android Store. TASR o tom píše podľa utorkovej správy AFP.
„Na základe príkazu Čínskej správy kybernetického priestoru sme tieto dve aplikácie odstránili len z čínskeho obchodu. Dodržiavame zákony krajín, v ktorých pôsobíme,“ uviedol hovorca Apple.
Aktivista za práva LGBTI komunity v Číne povedal agentúre AFP, že rozhodnutie regulátora bolo „neočakávané“, a spochybnil jeho zákonnosť. „Blued a Finka, ktoré boli na trhu takmer desať rokov, boli stiahnuté bez vysvetlenia,“ povedal. Ak boli aplikácie odstránené bez súhlasu spoločnosti, mohlo by sa to považovať za porušenie jej záujmov a išlo by o nezákonný akt, vysvetlil.
Chu Č'-ťün, spoluzakladateľ skupiny PFLAG China, ktorá presadzuje práva LGBTI komunity, označil rozhodnutie o stiahnutí aplikácií za poľutovaniahodné. Aplikácie pomáhali homosexuálom „viesť lepší a stabilnejší život a nájsť si partnerov na intímne vzťahy“, povedal pre agentúru AFP.
AFP pripomína, že páry rovnakého pohlavia sa v Číne nemôžu sobášiť a v krajine voči nim prevláda diskriminácia.
„Na základe príkazu Čínskej správy kybernetického priestoru sme tieto dve aplikácie odstránili len z čínskeho obchodu. Dodržiavame zákony krajín, v ktorých pôsobíme,“ uviedol hovorca Apple.
Aktivista za práva LGBTI komunity v Číne povedal agentúre AFP, že rozhodnutie regulátora bolo „neočakávané“, a spochybnil jeho zákonnosť. „Blued a Finka, ktoré boli na trhu takmer desať rokov, boli stiahnuté bez vysvetlenia,“ povedal. Ak boli aplikácie odstránené bez súhlasu spoločnosti, mohlo by sa to považovať za porušenie jej záujmov a išlo by o nezákonný akt, vysvetlil.
Chu Č'-ťün, spoluzakladateľ skupiny PFLAG China, ktorá presadzuje práva LGBTI komunity, označil rozhodnutie o stiahnutí aplikácií za poľutovaniahodné. Aplikácie pomáhali homosexuálom „viesť lepší a stabilnejší život a nájsť si partnerov na intímne vzťahy“, povedal pre agentúru AFP.
AFP pripomína, že páry rovnakého pohlavia sa v Číne nemôžu sobášiť a v krajine voči nim prevláda diskriminácia.