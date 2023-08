Čínsky rover zmapoval odvrátenú stranu Mesiaca až do hĺbky 300 metrov

Peking 21. augusta (TASR) - Čínska vesmírna misia Chang-e 4 od svojho pristátia v roku 2019 ako prvá pozemská sonda na odvrátenej strane Mesiaca vytvorila panorámy impaktných kráterov a odoberala vzorky minerálov z jeho povrchu. Vedcom tiež umožnila vizualizovať podpovrchové vrstvy až do hĺbky 300 metrov. Tieto výsledky boli zverejnené vo vedeckom časopise Journal of Geophysical Research: Planets. TASR informuje podľa webu Live Science.



Súčasťou misie Chang-e 4 (bohyňa Mesiaca v čínskej mytológii) je robotické vozidlo Jü-tchu 2 (Nefritový králik 2) vybavené technológiou Lunar Penetrating Radar (LPR). "Pomocou rádiových signálov skúma vrstvy Mesiaca hlboko pod jeho povrchom," uviedol astrogeológ z Inštitútu planetárnych vied v Tucsone v Arizone a vedúci autor štúdie Ťien-čching Feng. S ich pomocou v roku 2020 vedci preskúmali mesačný povrch do hĺbky 40 metov.



Terajšie mapovanie do hĺbky 300 m ukázalo, že na mieste prieskumu viacero vrstiev prachu, pôdy a rozbitých skál zapĺňa skrytý kráter, uviedol Feng. Pod nimi objavili päť rôzne hrubých a odlišných vrstiev lávy, čo odhaľujú miliardy rokov neznámej histórie Mesiaca.



Vedci vek Mesiaca odhadujú na 4,51 miliardy rokov. Podľa teórie odtrhnutia vtedy objekt veľkosti Marsu narazil do Zeme a vytvoril tým Mesiac. Jeho priemer 3476 kilometrov predstavuje asi štvrtinu priemeru Zeme. V neskoršom období jeho plášť tvorila (rovnako ako na Zemi) chladnúca magma, ktorá v sérii sopečných erupcií prenikala na povrch cez novovznikajú trhliny v povrchových platniach, povedal Feng.



Údaje z Chang-e 4 ukazujú, že vrstvy sopečných hornín sa smerom k povrchu Mesiaca stenčujú. To naznačuje, že pri neskorších erupciách nimi tieklo menej lávy. "Pomaly sa (Mesiac) ochladzoval a jeho energia v neskoršom sopečnom štádiu slabla," povedal Feng.



Vulkanická aktivita na Mesiaci zanikla asi pred jednou miliardou rokov a preto sa často považuje za "geologicky mŕtvy". Napriek tomu hlboko v jeho jadre stále môže byť žeravá magma, povedal Feng.