Čínsky šéf diplomacie budúci týždeň navštívi EÚ, Nemecko i Francúzsko

Peking 27. júna (TASR) - Čína v piatok oznámila, že minister zahraničných vecí Wang I budúci týždeň pricestuje do Európy na rokovania so šéfmi diplomacie z Európskej únie, Nemecka a Francúzska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Čínsky minister sa stretne s Kajou Kallasovou v sídle EÚ v Bruseli, aby viedol „strategický dialóg na vysokej úrovni“, uviedol hovorca čínskeho rezortu diplomacie. „Počas návštevy Bruselu sa Wang I stretne a bude viesť rokovania aj s belgickým premiérom Bartom de Weverom“ a ministrom zahraničných vecí Maximom Prévotom, upresnil hovorca počas tlačovej besedy.



V Nemecku bude Wang rokovať s ministrom zahraničných vecí Johannom Wadephulom o diplomacii a bezpečnosti a vo Francúzsku sa stretne s rezortným kolegom Jeanom-Noëlom Barrotom.



Peking v uplynulých rokoch posilnil aj vzťahy s krajinami Latinskej Ameriky a dve tretiny latinskoamerických štátov sú v súčasnosti členmi čínskeho programu Novej hodvábnej cesty (Belt and Road Initiative, BRI).