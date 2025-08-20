< sekcia Zahraničie
Čínsky šéf diplomacie v Indii rokoval o sporoch na hraniciach
Dohodli sa tiež na obnovení priamych letov a posilnení vzájomného obchodu a investícií.
Autor TASR
Naí Dillí 20. augusta (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v utorok pokračoval v návšteve Indie. Stretol sa s premiérom Naréndrom Módím, ktorý po rokovaní vyzdvihol „stabilný pokrok“ v snahe o zlepšenie bilaterálnych vzťahov medzi oboma štátmi. Dohodli sa tiež na obnovení priamych letov a posilnení vzájomného obchodu a investícií. Čínske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že krajiny vstúpili na „cestu stabilného rozvoja“ a mali by si navzájom „dôverovať a podporovať sa“. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Wang pricestoval do Indie v pondelok a stretol sa s ministrom zahraničných vecí Subrahmanjamom Džajšankarom, ako aj poradcom pre národnú bezpečnosť Adžitom Dovalom. Diskutovali spolu o hraničných sporoch, ktoré krajiny vedú v Himalájach.
Podľa čínskeho rezortu diplomacie sa predstavitelia oboch štátov dohodli na zriadení pracovnej skupiny, ktorá bude konzultovať a koordinovať otázky týkajúce sa hraníc a ich demarkácie. Rokovania sa budú v prvom rade viesť o východnej a strednej časti spoločnej hranice.
AP pripomína, že vzťahy medzi týmito ázijskými nukleárnymi veľmocami sa výrazne zhoršili po ozbrojených stretoch na spoločných hraniciach, ktoré vypukli v roku 2020. Násilnosti si vtedy vyžiadali životy 20 indických a štyroch čínskych vojakov.
„Problémy, ktoré sme zažili v uplynulých rokoch, neboli v záujme obyvateľov našich dvoch krajín. Sme radi, že sa na hraniciach opäť nastolila stabilita,“ povedal Wang v pondelok. Módí zdôraznil dôležitosť zachovania mieru a pokoja na hraniciach a zopakoval záväzok Indie k „spravodlivému, rozumnému a vzájomne prijateľnému riešeniu otázky hraníc“, uviedla jeho kancelária vo vyhlásení.
