Čínsky sektor služieb sa v máji vrátil k rastu

Peking 3. júna (TASR) - Čínsky sektor služieb evidoval v máji prvý rast za posledné štyri mesiace, pričom tempo rastu bolo najvyššie za 9,5 roka. Reagoval tak na uvoľnenie reštrikcií, ktoré čínska vláda zaviedla s cieľom obmedziť šírenie nového koronavírusu. Poukázali na to v stredu zverejnené výsledky prieskumu spoločnosti IHS Markit.



Index nákupných manažérov spoločností IHS Markit a Caixin, ktoré sledujú najmä vývoj v malých a stredných podnikoch, dosiahol v máji 55 bodov oproti aprílovej hodnote 44,4 bodu. To znamená obrat z výrazného poklesu k výraznému rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Je to prvý rast indexu nad 50-bodovú hranicu od januára. Navyše, výsledok znamená najvyššiu aktivitu v sektore služieb od októbra 2010.



Vývoj v službách výrazne prispel k zotaveniu celého súkromného sektora. Zložený index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v máji 54,5 bodu, zatiaľ čo v apríli predstavoval 47,6 bodu.