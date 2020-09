Čínsky seriál o pandémii nového koronavírusu čelí kritike za sexizmus

Peking 21. septembra (TASR) - Čínsky dramatický seriál o pandémii nového koronavírusu čelí kritike užívateľov sociálnych médií, ktorí jeho tvorcov obvinili zo sexizmu a skresľovania zásluh žien v boji proti nákaze v jej pôvodnom epicentre. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP.



Prvú epizódu nového seriálu Heroes in Harm's Way (Hrdinovia v nebezpečnej situácii) vo štvrtok odvysielala štátna televízna stanica CCTV.



Vlnu kritiky spustila najmä scéna, v ktorej sa vodičky autobusov v meste Wuchan zdráhajú humanitárneho dobrovoľníctva, pretože majú rodinné záväzky, pričom muži naopak neváhajú pomôcť.



Užívatelia sociálnej siete Weibo začali v reakcii na túto scénu zverejňovať príspevky s odkazmi na články štátnych spravodajských médií, v ktorých autori chvália vodičky autobusov a dobrovoľníčky. Ženy v meste Wuchan podľa nich hrali kľúčovú úlohu v rozvoze zásob a lekárskeho personálu.



"Ženy sa významne podieľajú na (boji proti) epidémii. Pandémia sa ešte neskončila, avšak (ich) už aj hanobia," napísal jeden užívateľ sociálnej siete, ktorý za tento príspevok dostal viac ako 15.000 označení "páči sa mi".



Po vypuknutí epidémie v meste Wuchan pracovali v prvej línii najmä ženy, uviedla AFP s odvolaním sa na oficiálne údaje a správy médií. Podľa oficiálnych novín Komunistickej strany Číny Žen-min ž'-pao tvorili ženy až dve tretiny z vyše 40.000 zdravotníkov, ktorí boli vyslaní na pomoc v provincii Chu-pej. Wuchan je hlavným mestom tejto provincie.



Hashtag "Bojkotujte Hrdinov v nebezpečnej situácii" bol z Weiba cez víkend zmazaný, avšak ďalší podobný hashtag s názvom seriálu mal do pondelkového popoludnia už vyše 2,2 miliardy videní.



Tvorcovia seriálu obvinenie odmietli. "Interpretácia je veľmi osobná záležitosť," uviedol pre miestne médiá v piatok režisér Paj I-cchung.