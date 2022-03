Čínsky veľvyslanec pri OSN vyzval na zničenie chemických zbraní

New York 11. marca (TASR) - Čínsky veľvyslanec pri Organizácii Spojených národov (OSN) Čang Ťün v piatok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN povedal, že Čína je zásadne proti používaniu chemických zbraní ktoroukoľvek krajinou. TASR prevzala správu od britskej stanice BBC.



"(Čína) rozhodne vystupuje proti vývoju, vlastneniu a používaniu biologických a chemických zbraní ktoroukoľvek krajinou," povedal na zasadnutí Čang Ťün a dodal, že Pekingu pripisuje veľký význam pri udržiavaní bezpečnosti v tomto smere.



Vyhlásil, že jeho slová by mali povzbudiť každú krajinu, ktorá ešte nezničila svoje zásoby chemických zbraní, aby tak čo najskôr urobila.



Moskva ešte vo štvrtok obvinila Spojené štáty z financovania výskumu vývoja biologických zbraní na území Ukrajiny. Ťün oznámil, že Čína "so znepokojením zaznamenala informácie zverejnené Ruskom", a vyjadril presvedčenie, že táto vec by sa mala "adekvátne riešiť".



Čínsky veľvyslanec pri OSN taktiež dodal, že Peking zohrá "svoju úlohu pri deeskalácii situácie" na Ukrajine.



Bezpečnostná rada OSN v piatok urýchlene zasadla na žiadosť Ruska pre údajný vývoj biologických zbraní na Ukrajine.