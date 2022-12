Čínsky veľvyslanec: Ruská invázia na Ukrajinu poškodila vzťahy Pekingu

Brusel 23. decembra (TASR) – Ruská invázia na Ukrajinu postavila Čínu do "veľmi ťažkej pozície", pokiaľ ide o bilaterálne vzťahy s Európskou úniou. Povedal to nový čínsky veľvyslanec pri EÚ Fu Cchung pre hongkonský denník South China Morning Post (SCMP), informuje TASR.



Fu v rozhovore zverejnenom v piatok uviedol, že Peking si nechce "vyberať medzi priateľmi". Za jednu zo svojich priorít na poste, ktorý bol rok neobsadený, označil "odpolitizovanie" vzťahov Číny a EÚ.



"Ukrajinská kríza sa stáva problémom pre naše bilaterálne vzťahy s EÚ," povedal veľvyslanec, podľa ktorého je Peking presvedčený, že táto otázka by problémom pre tieto väzby byť nemala.



Zdôraznil tiež, že Čína nemá z vojny na Ukrajine nijaký prospech a nemá záujem o jej predlžovanie. Pripomenul, že Peking deň po začiatku ruskej invázie, 25. februára, vyzval na mierové riešenie – v telefonáte čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.



Fu dodal, že postoj Číny pri tomto konflikte je "dosť vyvážený" a že jeho krajina je pripravená angažovať sa v snahách o mier.