Vystrčil návštevou Taiwanu podporil separatistov, tvrdí Čang Ťien-min

Praha 1. septembra (TASR) - Predseda hornej komory českého parlamentu Miloš Vystrčil návštevou Taiwanu podporil separatistické sily. Uviedol to vo vyhlásení čínsky veľvyslanec v ČR Čang Ťien-min, informoval v pondelok neskoro večer portál Novinky.cz.



Podľa čínskeho veľvyslanca ide o závažný zásah do suverenity Číny a miešanie sa do jej vnútorných záležitostí. "Takýto čin významne porušuje bilaterálne politické záväzky a základné normy medzinárodných vzťahov. Čínska strana výrazne nesúhlasí a odsudzuje takýto čin," uviedlo čínske veľvyslanectvo.



Vyjadrenie Čang Ťien-mina prišlo po tom, čo bol predvolaný na české ministerstvo zahraničných vecí, aby vysvetlil vyhrážky šéfa čínskej diplomacie. Ten totiž uviedol, že Vystrčil "zaplatí vysokú cenu" za to, že návštevou Taiwanu porušil zásadu jednej Číny.



Veľvyslanca si na pokyn šéfa českej diplomacie Tomáša Petříčka predvolal jeho námestník Martin Tlapa. Ten vyhlásenie označil za nevhodné a nezodpovedajúce štandardom diplomatickej komunikácie medzi dvoma suverénnymi štátmi. Vyjadrenie Číny nazval nemiestnym aj český premiér Andrej Babiš.



Veľvyslanec Čang Ťien-min zdôraznil, že Taiwan je neoddeliteľnou súčasťou územia Číny. Zásada jednej Číny je podľa jeho slov politickým základom čínsko-českých vzťahov. Keďže Vystrčil napriek nesúhlasu Číny Taiwan navštívil, podporil tým údajne separatistické sily a aktivity spojené s nezávislosťou Taiwanu, poznamenala čínska ambasáda. Veľvyslanec ďalej pohrozil, že Čína na ochranu svojich záujmov podnikne zodpovedajúce kroky.



Čína považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu, ktorá nemôže nadväzovať medzištátne vzťahy.



Vystrčil pricestoval na Taiwan s približne 90-člennou delegáciou politikov, podnikateľov, novinárov i zástupcov vedeckých a kultúrnych inštitúcií v nedeľu a zostane tam do piatka.