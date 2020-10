Čínsky veľvyslanec v Kanade varuje pred udeľovaním azylu Hongkončanom

Ottawa 16. októbra (TASR) - Čínsky veľvyslanec v Kanade vo štvrtok vládu kanadského premiéra Justina Trudeaua varoval, aby neudeľovala azyl obyvateľom Hongkongu, ktorí utekajú pred sporným čínskym zákonom o národnej bezpečnosti. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Veľvyslanec prodemokratických demonštrantov v Hongkongu označil za násilných kriminálnikov. Udelenie azylu zo strany Kanady pre týchto ľudí sa podľa neho rovná zasahovaniu do vnútorných záležitostí Číny.



V júni 2019 sa v Hongkongu začala vlna protestov, keď prodemokratickí demonštranti žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestných činov vydávať do pevninskej Číny.



Koncom júna vstúpil do platnosti nový zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu, ktorý bol schválený čínskym parlamentom. Podľa kritikov táto zákonná norma obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala toto územie pod svoju správu.