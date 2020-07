Čínsky veľvyslanec v Londýne kritizoval niektorých britských politikov

Peking 30. júla (TASR) - Čínsky veľvyslanec v Británii obvinil niektorých britských politikov, že chcú vyvolať novú studenú vojnu medzi Londýnom a Pekingom. Informoval o tom na denník The Independent.



Počas približne hodinu trvajúcej virtuálnej tlačovej konferencie určenej pre britské médiá Liou Siao-ming povedal, že rozpory okolo nedodržiavania ľudských práv v čínskej provincii Sin-ťiang, technologickej spoločnosti Huawei a Hongkongu "závažne otrávili atmosféru" vzťahov medzi oboma krajinami.



"Čím bude Čína silnejšia, tým bude vo svete viac pokoja, stability a prosperity. Niektorí britskí politici sa však stále pridŕžajú mentality studenej vojny," povedal Liou Siao-ming s tým, že títo politici neustále operujú s tzv. čínskou hrozbou, ktorá v skutočnosti neexistuje, chcú sa úplne odpútať od Číny a dokonca vyzývajú na novú studenú vojnu proti Pekingu.



Čínsky ambasádor v Británii tiež odmietol tvrdenia ľudskoprávnych organizácií o nedodržiavaní ľudských práv moslimských Ujgurov v čínskej provincii Sin-ťiang a označil ich za "lož storočia".



"Čína rešpektuje zvrchovanosť Spojeného kráľovstva a nikdy nezasahovala do jeho vnútorných záležitostí. Je nanajvýš dôležité, aby rovnako postupovalo aj Spojené kráľovstvo, konkrétne, aby rešpektovalo zvrchovanosť Číny a prestalo zasahovať do záležitostí Hongkongu, ktoré sú vnútornými záležitosťami Číny," povedal Liou.