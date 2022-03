Čínsky veľvyslanec v USA: Peking neposiela zbrane Rusku

Washington 21. marca (TASR) – Čínsky veľvyslanec v Spojených štátoch v nedeľu uviedol, že jeho krajina neposiela Rusku zbrane na použitie na Ukrajine. Definitívne však nevylúčil možnosť, že by tak Peking nemohol urobiť v budúcnosti, informovali agentúra AFP a denník The Guardian.



"Existujú dezinformácie o tom, že Čína poskytuje Rusku vojenskú pomoc. To odmietame," povedal veľvyslanec Čchin Kang v televízii CBS po otázke, či by Čína mohla poslať financie alebo zbrane do Ruska.



Čína "posiela potraviny, lieky, spacie vaky a detskú výživu, nie zbrane a muníciu žiadnej strane", povedal Čchin s tým, že Peking naďalej "podporuje mierové rozhovory a vyzýva na okamžité prímerie".



Ambasádor však dodal, že verejné odsúdenie Ruska, na aké vyzývajú Čínu mnohí na Západe, by "nepomohlo". "Potrebujeme rozum. Potrebujeme odvahu. A potrebujeme dobrú diplomaciu," uzavrel.