Čínsky veľvyslanec: Vojna v Ukrajine zašla priďaleko

New York 26. februára (TASR) - Čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün vyhlásil, že Peking je "hlboko znepokojený" posledným vývinom situácie na Ukrajine. Uviedla to v sobotu agentúra DPA.



"Už to prerástlo do takého bodu, ktorý si neželáme vidieť," Čang Ťün povedal počas výnimočného zasadania Bezpečnostnej rady OSN v piatok. "Sme toho názoru, že zvrchovanosť a územná celistvosť všetkých štátov by sa mala rešpektovať a ciele a princípy Charty OSN kolektívne dodržiavať," dodal.



V piatok Bezpečnostná rada OSN hlasovala o rezolúcii odsudzujúcej ruskú agresiu v Ukrajine. Rusko schválenie rezolúcie vetovalo, zatiaľ čo Čína sa hlasovania zdržala.



Agentúra DPA píše, že diplomati zo Západu to vnímajú ako úspech v snahe diplomaticky izolovať Rusko a vraziť klin medzi Moskvu a Peking.