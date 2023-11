Čínsky vojenský sonar pravdepodobne zranil austrálskych potápačov

Sydney 18. novembra (TASR) - Potápačov austrálskeho námorníctva tento týždeň zranili "pravdepodobne" sonarové impulzy vyžarované čínskou vojnovou loďou. V sobotu to uviedol austrálsky minister obrany a obvinil Peking z "nebezpečného a neprofesionálneho" správania sa na mori. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Minister Richard Marles uviedol, že fregata HMAS Toowoomba podporovala snahy OSN o presadzovanie sankcií v japonskej výhradnej ekonomickej zóne. Potápači vo vode odstraňovali zapletené siete z lodnej vrtule, keď priplával čínsky torpédoborec.



"Napriek tomu, že čínske plavidlo potvrdilo komunikáciu Toowoomby, priblížilo sa na bližšiu vzdialenosť," dodal minister. "Čoskoro potom sa zistilo, že prevádzkuje svoj sonar na trupe spôsobom, ktorý predstavuje riziko pre bezpečnosť austrálskych potápačov, ktorí boli nútení opustiť vodu," dodal.



Potápači mali rôzne ľahké zranenia a lekári usudzujú, že sú "pravdepodobne" spojené s pulzmi sonaru, povedal Marles.



Nezávislá organizácia Lekársky poradný výbor pre potápanie so sídlom v Londýne varovala, že zvukové vlny sonaru môžu spôsobiť závraty, poškodenie sluchu a vnútorných orgánov.



Čína a Austrália sa po rokoch napätých vzťahov snažia zlepšiť vzťahy. Austrálsky premiér Anthony Albanese podnikol začiatkom mesiaca prelomovú cestu do Pekingu, pričom pokrok ocenil ako „nespochybniteľne veľmi pozitívny“.



Napätie však pretrváva v oblasti bezpečnosti pre rozširujúci sa vplyv Číny v ázijsko-tichomorskom regióne.