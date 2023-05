Čínsky vyslanec po návšteve Kyjeva: Na túto krízu neexistuje všeliek

Peking 18. mája (TASR) - Na vyriešenie vojny na Ukrajine neexistuje všeliek, vyhlásil vo štvrtok po návšteve Kyjeva osobitný čínsky vyslanec Li Chuej. Zároveň opäť vyzval Kyjev a Moskvu, aby sa zapojili do rokovaní o ukončení vojny, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Neexistuje všeliek na vyriešenie tejto krízy. Všetky zúčastnené strany musia začať samy od seba, vybudovať si dôveru a vytvoriť podmienky na ukončenie vojny a rokovať," uviedol Li, predstaviteľ čínskeho ministerstva zahraničných vecí pre eurázijské záležitosti.



"Čína je ochotná podporovať medzinárodnú komunitu pri vytvorení veľkého spoločného menovateľa na vyriešenie ukrajinskej krízy a vynaloží vlastné snahy na zastavenie bojov a čo najrýchlejšie nastolenie prímeria a mieru," cituje z vyhlásenia čínskeho rezortu diplomacie agentúra Reuters.



Li dodal, že počas rokovaní s ukrajinským predstaviteľmi sa Čína zaviazala, že bude aj ďalej poskytovať Ukrajine v rámci svojich možností pomoc. "Čína vždy zohrávala svojím vlastným spôsobom konštruktívnu úlohu pri zmierňovaní humanitárnej kríza na Ukrajine," uvádza sa vo vyhlásení.



Li navštívil Ukrajinu v utorok a v stredu a rokoval okrem iného s prezidentom Volodymyrom Zelenským či ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom. Išlo o súčasť európskeho turné zameraného na presadzovanie čínskeho návrhu na ukončenie vojny na Ukrajine.



Kuleba počas schôdzky zdôraznil, že Kyjev neakceptuje žiadne mierové návrhy, ktoré by zahŕňali stratu ukrajinských území.



Li Chuej je najvyššie postaveným čínskym diplomatom, ktorý Ukrajinu navštívil od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. V rokoch 2009 - 2019 bol veľvyslancom v Rusku. Po Ukrajine Li Chuej navštívi Poľsko, Francúzsko, Nemecko a Rusko.



Čínsky prezident Si Ťin-pching v apríli — prvýkrát od začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu — telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Si Ťin-pching, ktorý v marci navštívil Moskvu, čelí kritike za to, že odmieta odsúdiť ruskú inváziu. Spojené štáty dokonca pred časom obvinili Peking, že zvažuje vývoz zbraní do Ruska, čo Čína popiera.