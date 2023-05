Čínsky vyslanec pre Ukrajinu navštívi v piatok Varšavu

Varšava 16. mája (TASR) - Osobitný čínsky vyslanec pre Ukrajinu Li Chuej pricestuje do Varšavy v piatok 19. mája po dvojdňovej návšteve Kyjeva, oznámilo v utorok poľské ministerstvo zahraničných vecí. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Je to tak," uviedol hovorca ministerstva Lukasz Jasina pre AFP a potvrdil tým skoršie správy v poľských médiách. Dodal, že čínsky vyslanec sa vo Varšave stretne s námestníkom poľského ministra zahraničných vecí.



Peking oznámil Liovu cestu minulý týždeň. Okrem Ukrajiny a Poľska navštívi aj Rusko, Francúzsko a Nemecko.



Čína uviedla, že cieľom tejto cesty je "komunikovať so všetkými stranami o politickom urovnaní ukrajinskej krízy". Táto ázijská krajina, ktorá má s Ruskom blízke vzťahy, sa snaží zaujať úlohu sprostredkovateľa vo vojne na Ukrajine.