Čínskym predstaviteľom povolili vstup do sály s rakvou Alžbety II.

Londýn/Tchaj-pej 18. septembra (TASR) – Britský parlament potvrdil, že čínskych predstaviteľov pozvú, aby sa zúčastnili na vzdávaní pocty zosnulej kráľovnej Alžbete II. pri jej rakve vo Westminsterskej sále. V noci na nedeľu o tom informovala stanica BBC, od ktorej TASR informácie prevzala.



Westminsterská sála je súčasťou sídla britského parlamentu, Westminsterského paláca. Do toho má zakázaný vstup čínsky veľvyslanec v Spojenom kráľovstve vzhľadom na sankcie, ktoré Peking zaviedol voči piatim členom Dolnej snemovne a dvoch členom Snemovne lordov.



Tento zákaz zostane v platnosti, no nebude rozšírený na ďalších čínskych predstaviteľov. Čínsky prezident Si Ťin-pching je na zozname hostí pondelkového štátneho pohrebu, podľa správ ho však zastúpi viceprezident Wang Čchi-šan.



Podľa zvyklostí by mali byť na štátne pohreby pozvaní zástupcovia všetkých krajín, s ktorými Spojené kráľovstvo udržiava diplomatické vzťahy.



Medzi pozvanými je saudskoarabský korunný princ a faktický vláda Muhammad bin Salmán, čo vyvolalo veľké pobúrenie ľudskoprávnych skupín.



Na pohreb Alžbety II. nepozvali Sýriu, Venezuelu, Afganistan, Mjanmarsko, Rusko ani Bielorusko. Irán, Severnú Kóreu a Nikaraguu požiadali o účasť len na úrovni vysokopostavených diplomatov.