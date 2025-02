Cintorín pre zvieratá v Záhrebe v roku 2024 prijal 575 tiel

Záhreb 10. februára (TASR) - Záhrebské krematórium a cintorín pre domácich zvieracích miláčikov v minulom roku prijalo 575 tiel. Väčšinou to boli mačky a psy, ale tiež ježkovia či vietnamské prasa. TASR o tom informuje podľa agentúry HINA.



"Ľudia si začínajú uvedomovať, že telo svojho miláčika nemusia nechávať veterinárnemu lekárovi na likvidáciu v kafilérii. Chcú vedieť, kde sú pozostatky ich miláčika, keďže to bol tvor, ktorý poznačil ich životy," povedal Tomislav Bača, konateľ Spomengaja.



Majitelia si najčastejšie objednávali individuálnu kremáciu pre domácich miláčikov (530) a urnu s popolom si odniesli domov, uviedol Spomengaj vo vyhlásení. Vo zvyšných prípadoch mali záujem o uloženie tela alebo urny s popolom na zvieracom cintoríne.



"Rok čo rok zaznamenávame nárast záujmu verejnosti o organizáciu poslednej rozlúčky pre domácich miláčikov. Pre mnohých je tento akt dôležitý ako súčasť procesu smútenia za domácim miláčikom," poznamenal Bača.



Krematórium a cintorín Spomengaj funguje od júna 2019 a v tom istom roku získal 173 tiel zvierat. Do roku 2020 sa ich počet zvýšil na 454, najviac ich bolo v roku 2021 - 666 tiel. Odvtedy sa tento údaj pohyboval nad úrovňou 620.



Niektorí majitelia uprednostňujú biologicky rozložiteľné urny na zakopanie do zeme, zatiaľ čo iní sa rozhodnú pre pevné urny, ktoré si môžu nechať vo svojich domovoch.