Čínu opustila skupina litovských diplomatov

Peking/Vilnius 15. decembra (TASR) - Zamestnanci litovskej diplomatickej misie v stredu odcestovali z Číny.



Litva vo vyhlásení uviedla, že si povolala z Číny svoju veľvyslankyňu na "konzultácie" a že veľvyslanectvo bude zatiaľ pôsobiť na diaľku.



Nemenovaný diplomatický zdroj pre Reuters povedal, že Peking opustilo všetkých 19 zamestnancov litovského veľvyslanectva spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi a smerujú do Paríža.



Ďalší diplomatický zdroj oboznámený so situáciou uviedol, že litovskí diplomati opustili čínske územie pre "obavy o svoju bezpečnosť". Podľa jeho slov išlo o reakciu na "zastrašovanie".



Čínske ministerstvo zahraničných vecí túto správu zatiaľ nekomentovalo.



Taiwan v novembri vo Vilniuse oficiálne otvoril svoj zastupiteľský úrad pod vlastným názvom. Litva v júli súhlasila, že Taiwanu povolí takýto zastupiteľský úrad otvoriť. Tento krok vyvolal napätie vo vzťahoch s Čínou, ktorá tento autonómny ostrovný štát považuje za svoje vlastné územie a usiluje sa ho medzinárodne izolovať.



Peking stiahol svojho veľvyslanca z Litvy a od Vilniusu žiadal, aby tak urobil tiež – čo litovská vláda aj urobila. Čína zároveň znížila úroveň svojich diplomatických vzťahov s Litvou z veľvyslancov na chargé d'affaires.