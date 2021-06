Čínu vyhlásili po 70-ročnom boji za krajinu bez malárie

Ženeva 30. júna (TASR) - Čína je od stredy krajinou bez malárie, vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Ázijská krajina tak zavŕšila 70 rokov trvajúce úsilie o odstránenie tejto choroby prenášanej komármi, píše tlačová agentúra AFP.



Čína hlásila v 40. rokoch 20. storočia 30 miliónov prípadov nákazlivej choroby ročne, ale teraz bola štyri roky po sebe bez prípadu domáceho pôvodu.



"Blahoželáme ľudu Číny k tomu, že sa krajina zbavila malárie," uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Ich úspech bol ťažko vydobytý a prišiel až po desaťročiach cielenej a neutíchajúcej aktivity. Týmto oznámením sa Čína pripája k rastúcemu počtu krajín, ktoré svetu ukazujú, že budúcnosť bez malárie je uskutočniteľným cieľom," dodal šéf WHO.



Štáty, ktoré majú najmenej tri roky po sebe nulový počet prípadov ochorenia domáceho pôvodu, môžu požiadať WHO o udelenie štatútu "krajina bez malárie". Musia predložiť presné, spoľahlivé dôkazy - a ukázať, že majú kapacitu zabrániť opätovnému prenosu.



Čína sa stala 40. teritóriom, ktorému WHO udelila štatút "bez malárie"



Poslednými krajinami, ktoré dosiahli tento štatút, boli Salvádor (2021), Alžírsko a Argentína (2019) a Paraguaj a Uzbekistan (2018).



Existuje aj samostatný zoznam 61 krajín, kde sa malária nikdy nevyskytla alebo zmizla bez osobitných opatrení.