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Čínu zasiahol tajfún Saudel, úrady zatvorili školy

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Provinčný úrad pre krízové riadenie varoval pred intenzívnymi dažďami a následnými prírodnými katastrofami vrátane prívalových povodní a zosuvov pôdy.

Autor TASR
Peking 3. septembra (TASR) - Čínske úrady v provincii Fu-ťien na východe krajiny vo štvrtok zatvorili školy, turistické atrakcie a zastavili premávku trajektov. Dôvodom je tajfún Saudel, ktorý do oblasti priniesol výdatné zrážky, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Školy v mestách Fu-čou a Čchüan-čou pozastavili prezenčné vyučovanie. Vo Fu-čou dočasne zatvorili aj niektoré turistické atrakcie vrátane zábavných parkov. Štátna televízia CCTV informovala o pozastavení prevádzky 24 osobných trajektových liniek pozdĺž pobrežia.

Provinčný úrad pre krízové riadenie varoval pred intenzívnymi dažďami a následnými prírodnými katastrofami vrátane prívalových povodní a zosuvov pôdy. „Provincia v súčasnosti čelí obdobiu vytrvalých a výdatných zrážok,“ uviedol vo vyhlásení.

Tajfún už predtým dvakrát zasiahol susednú provinciu Če-ťiang, uviedli miestne úrady.

Extrémne počasie v uplynulých mesiacoch zaznamenali vo viacerých častiach Číny. V júli zahynulo najmenej 159 ľudí v juhočínskej autonómnej oblasti Kuang-si, kde tajfún Maysak spôsobil rozsiahle záplavy. Minulý týždeň zasiahli ničivé povodne aj pohraničnú oblasť medzi Nepálom a čínskym Tibetom. Vyžiadali si viac ako 1200 obetí a podľa údajov zo štvrtka zostáva viac ako 4750 ľudí nezvestných.

Vedci upozorňujú, že intenzita a frekvencia extrémnych prejavov počasia bude v dôsledku pokračujúceho otepľovania planéty a emisií skleníkových plynov narastať. Čína je najväčším producentom skleníkových plynov na svete, zároveň však patrí medzi svetových lídrov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Do roku 2060 chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.
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