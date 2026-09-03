< sekcia Zahraničie
Čínu zasiahol tajfún Saudel, úrady zatvorili školy
Provinčný úrad pre krízové riadenie varoval pred intenzívnymi dažďami a následnými prírodnými katastrofami vrátane prívalových povodní a zosuvov pôdy.
Autor TASR
Peking 3. septembra (TASR) - Čínske úrady v provincii Fu-ťien na východe krajiny vo štvrtok zatvorili školy, turistické atrakcie a zastavili premávku trajektov. Dôvodom je tajfún Saudel, ktorý do oblasti priniesol výdatné zrážky, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Školy v mestách Fu-čou a Čchüan-čou pozastavili prezenčné vyučovanie. Vo Fu-čou dočasne zatvorili aj niektoré turistické atrakcie vrátane zábavných parkov. Štátna televízia CCTV informovala o pozastavení prevádzky 24 osobných trajektových liniek pozdĺž pobrežia.
Provinčný úrad pre krízové riadenie varoval pred intenzívnymi dažďami a následnými prírodnými katastrofami vrátane prívalových povodní a zosuvov pôdy. „Provincia v súčasnosti čelí obdobiu vytrvalých a výdatných zrážok,“ uviedol vo vyhlásení.
Tajfún už predtým dvakrát zasiahol susednú provinciu Če-ťiang, uviedli miestne úrady.
Extrémne počasie v uplynulých mesiacoch zaznamenali vo viacerých častiach Číny. V júli zahynulo najmenej 159 ľudí v juhočínskej autonómnej oblasti Kuang-si, kde tajfún Maysak spôsobil rozsiahle záplavy. Minulý týždeň zasiahli ničivé povodne aj pohraničnú oblasť medzi Nepálom a čínskym Tibetom. Vyžiadali si viac ako 1200 obetí a podľa údajov zo štvrtka zostáva viac ako 4750 ľudí nezvestných.
Vedci upozorňujú, že intenzita a frekvencia extrémnych prejavov počasia bude v dôsledku pokračujúceho otepľovania planéty a emisií skleníkových plynov narastať. Čína je najväčším producentom skleníkových plynov na svete, zároveň však patrí medzi svetových lídrov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Do roku 2060 chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.
Školy v mestách Fu-čou a Čchüan-čou pozastavili prezenčné vyučovanie. Vo Fu-čou dočasne zatvorili aj niektoré turistické atrakcie vrátane zábavných parkov. Štátna televízia CCTV informovala o pozastavení prevádzky 24 osobných trajektových liniek pozdĺž pobrežia.
Provinčný úrad pre krízové riadenie varoval pred intenzívnymi dažďami a následnými prírodnými katastrofami vrátane prívalových povodní a zosuvov pôdy. „Provincia v súčasnosti čelí obdobiu vytrvalých a výdatných zrážok,“ uviedol vo vyhlásení.
Tajfún už predtým dvakrát zasiahol susednú provinciu Če-ťiang, uviedli miestne úrady.
Extrémne počasie v uplynulých mesiacoch zaznamenali vo viacerých častiach Číny. V júli zahynulo najmenej 159 ľudí v juhočínskej autonómnej oblasti Kuang-si, kde tajfún Maysak spôsobil rozsiahle záplavy. Minulý týždeň zasiahli ničivé povodne aj pohraničnú oblasť medzi Nepálom a čínskym Tibetom. Vyžiadali si viac ako 1200 obetí a podľa údajov zo štvrtka zostáva viac ako 4750 ľudí nezvestných.
Vedci upozorňujú, že intenzita a frekvencia extrémnych prejavov počasia bude v dôsledku pokračujúceho otepľovania planéty a emisií skleníkových plynov narastať. Čína je najväčším producentom skleníkových plynov na svete, zároveň však patrí medzi svetových lídrov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Do roku 2060 chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.