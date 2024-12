Čínu znepokojujú vzťahy USA a Taiwanu, uvalila sankcie na firmy z USA

Peking 5. decembra (TASR) - Čína po stredajšom telefonáte taiwanského prezidenta Laj Čching-tea s predsedom Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Mikeom Johnsonom vo štvrtok vyhlásila, že Spojené štáty majú prestať "vysielať zlé signály taiwanským separatistickým silám". Vo štvrtok Peking taktiež rozhodol o uvalení sankcií na 13 amerických firiem zo zbrojárskeho priemyslu. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok vyzvalo Spojené štáty, aby "splnili sľuby amerických lídrov, že nebudú podporovať nezávislosť Taiwanu, prestali zasahovať do vnútorných záležitostí Číny a prestali vysielať zlé signály taiwanským separatistickým silám".



Washington by mal "jasne uznať vážne nebezpečenstvo, ktoré separatistické prejavy nezávislosti Taiwanu predstavujú pre mier a bezpečnosť v celom Taiwanskom prielive", uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.



V piatok minulý týždeň USA schválili navrhovaný predaj náhradných dielov pre stíhačky F-16, radarových systémov a komunikačných zariadení Taiwanu v celkovej hodnote 385 miliónov amerických dolárov. Peking vo štvrtok v samostatnom vyhlásení oznámil, že ako odpoveď na tento krok zaviedol sankcie voči 13 americkým firmám. Medzi sankcionovanými firmami sú napríklad spoločnosti Teledyne Brown Engineering Inc., BRINC Drones Inc. či Shield AI Inc., uvádza sa vo vyhlásení. Čína v súvislosti s týmto predajom avizovala, že podnikne "rázne protiopatrenia".



Taiwanský prezident je v súčasnosti na návšteve tichomorských krajín, v rámci ktorej navštívil aj americký štát Havaj a Guam.



Spojené štáty sú najdôležitejším medzinárodným podporovateľom a dodávateľom zbraní pre Taiwan, hoci s miestnou vládou prerušili diplomatické styky ešte na začiatku 70. rokov 20. storočia.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia. V roku 1949 sa na ostrov po porážke v občianskej vojne uchýlili podporovatelia dovtedajšej vládnucej strany Kuomintang pod vedením generála Čankajška a odvtedy má nezávislú vládu. Peking však opakovane deklaruje, že jedného dňa demokratický Taiwan ovládne.