Ciolacu rokoval s Von der Leyenovou o Schengene a o hrozbách Ruska

Bukurešť 6. marca (TASR) - Rumunský premiér Marcel Ciolacu zo Sociálno-demokratickej strany (PSD) sa v stredu ráno v Bukurešti stretol s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou, ktorá do rumunskej metropoly pricestovala na dvojdňový kongres Európskej ľudovej strany (EPP). Z Bukurešti o tom informuje spravodajca TASR.



Ciolacu na svojej stránke na Facebooku spresnil, že so šéfkou exekutívy EÚ diskutovali o európskych prioritách Rumunska, o plnom vstupe do schengenského priestoru a tiež o implementácii národného plánu obnovy a odolnosti.



"Hovorili sme tiež o hrozbách, ktoré predstavuje Ruská federácia, o nebezpečenstve extrémizmu a o potrebe stability na úrovni Rumunska a Európskej únie,“ uviedol Ciolacu.



Spravodajský portál G4MediaRO v tejto súvislosti informoval, že Ciolacu sa v rámci širokej vládnej koalície s pravicovou Rumunskou liberálnou stranou (PNL), ktorá kongres európskych ľudovcov hostí, dohodol na tom, že Rumunsko sa bude v novom zložení Európskej komisie uchádzať o podpredsednícke kreslo a jednu z pozícií podpredsedu chcú Rumuni obsadiť aj v budúcom Európskom parlamente.



Ciolacu, o ktorom rumunské médiá hovoria, ako o budúcom možnom eurokomisárovi, zároveň spresnil, že vláda v Bukurešti má v Európskej komisii záujem o hospodársku oblasť alebo o komisára pre rozšírenie, čo je dôležité vzhľadom na susedstvo krajiny s Ukrajinou a Moldavskom. Rumunsko od svojho vstupu do EÚ v roku 2007 nemalo ani raz funkciu podpredsedu v eurokomisii.



Von der Leyenová po stretnutí s Ciolacom odišla na kongres ľudovcov, najväčšej politickej rodiny v Európe. Očakáva sa, že na ňom vo štvrtok bude oficiálne potvrdená ako jediná kandidátka EPP na šéfku eurokomisie po júnových voľbách do Európskeho parlamentu a získa svoj druhý päťročný mandát na čele exekutívy EÚ.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)