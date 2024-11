Ciolacu sa poďakoval za podporu Maďarska

Budapešť 22. novembra (TASR) - Rumunský premiér Marcel Ciolacu v piatok rokoval s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom, ktorému sa poďakoval za podporu Maďarska v procese vstupu Rumunska do schengenského priestoru. Podľa agentúry MTI Ciolacu zdôraznil ekonomický význam ukončenia hraničných kontrol, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Rumunský premiér priblížil, že jeho krajina už pocítila výhody čiastočného vstupu do schengenského priestoru, ale podľa jeho názoru sa ekonomický rast rumunskej aj maďarskej strany stane ešte dynamickejším, keď sa Rumunsko stane plnoprávnym členom schengenu.



"Vstupom do schengenského priestoru Rumunsko preberá zodpovednosť za ochranu vonkajších hraníc Európskej únie," zdôraznil predseda rumunskej vlády.



Bulharsko a Rumunsko vynaložili značné úsilie na to, aby sa stali plnohodnotnými členmi schengenského priestoru. Konštatoval to v piatok v Budapešti maďarský minister vnútra Sándor Pintér po rokovaní s rezortnými partnermi z oboch dotknutých krajín a Rakúska, ako aj s eurokomisárkou pre vnútorné záležitosti Ylvou Johanssonovou.



Rokujúce strany sa dohodli na spoločnom bezpečnostnom balíku, s ktorým na bulharsko-tureckú hranicu vyšlú spoločný kontingent v počte najmenej 100 členov. Na príslušné technické vybavenie prispeje aj maďarská vláda.



Existuje možnosť, že táto otázka bude uzavretá do konca roka a že obe krajiny sa od 1. januára stanú plnoprávnymi členmi schengenského priestoru, povedal Pintér.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)