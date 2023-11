Cirkev chce, aby sa Pugačovová ospravedlnila za vyjadrenia o vojne

Moskva 3. novembra (TASR) — Ruská pravoslávna cirkev v piatok vyzvala ruskú popovú speváčku Allu Pugačovovú, aby sa ospravedlnila za svoje vyjadrenia o vojne, ktorú Moskva vedie na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Pugačovová vzbudila pozornosť vlani v septembri, keď o ruských vojakoch bojujúcich na Ukrajine povedala, že zomierajú za "iluzórne ciele“, ktoré robia z Ruska „vyvrheľa". Zároveň provokatívne požiadala ruské úrady, aby ju zaradili na zoznam tzv. zahraničných agentov, na ktorom sa už nachádza jej manžel — herec a komik Maxim Galkin.



Niekoľko týždňov po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára 2022 sa legendárna speváčka s manželom rozhodli odísť do Izraela. Podľa AP sa však tento týždeň vrátila do Moskvy.



Ruské médiá v piatok citovali hovorcu pravoslávnej cirkvi, podporujúcej vojnu na Ukrajine, podľa ktorého by sa "Rusi, ktorí pri odchode z krajiny urážali svoj národ alebo urobili kontroverzné vyhlásenia, mali ospravedlniť. To platí aj pre Allu Borisovnu".



Na základe zákona prijatého v Rusku po začiatku vojny na Ukrajine hrozia pokuty alebo väzenie každému, kto zneváži ruskú armádu. Pugačovovú však v tejto súvislosti dosiaľ neobvinili.



Do Ruska sa vrátila aj v máji, keď sa zúčastnila na pohrebe módneho návrhára Valentina Judaškina. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov speváčke vtedy pobozkal ruku.