Španielska cirkev pozná vyše 500 prípadov sexuálneho zneužívania detí

Madrid 11. marca (TASR) - Katolícka cirkev v Španielsku v piatok informovala, že od roku 2020 identifikovala viac ako 500 prípadov sexuálneho násilia, ktoré na neplnoletých spáchali duchovní.



Ako poznamenala agentúra AFP, na rozdiel od mnohých iných krajín, kde vláda alebo samotná cirkev začali vyšetrovať rozsah takéhoto zneužívania, v Španielsku sa to nikdy nestalo.



Vo štvrtok však poslanci španielskeho parlamentu schválili zriadenie odbornej komisie, ktorá vyšetrí sexuálne zneužívanie detí páchané predstaviteľmi katolíckej cirkvi.



Biskup Luis Argüello, generálny sekretár Španielskej biskupskej konferencie (CEE), v piatok počas tlačovej konferencie informoval, že kancelárie, ktoré v roku 2020 otvorili diecézy alebo kongregácie na registráciu prípadov sexuálneho násilia voči maloletým, identifikovali prípady 506 obetí zneužívania. Dodal, že cirkev im chce v budúcnosti ponúknuť pomoc a odškodnenie.



Dodal, že prevažná väčšina - asi 300 prípadov - sa odohrala pred viac ako 30 rokmi, zatiaľ čo 103 ďalších sa týka medzičasom už zosnulých ľudí. Argüello prisľúbil, že cirkev všetky tieto prípady objasní.



Prípady sexuálneho zneužívania maloletých duchovnými začal - napriek absencii oficiálnych údajov od cirkvi - vyšetrovať v roku 2018 španielsky denník El País. Dosiaľ sa mu podarilo zhromaždiť podrobnosti o 1246 údajných prípadoch zneužívania, pričom niektoré sa mali stať už v 30. rokoch 20. storočia, pripomína AFP.



Samotná katolícka cirkev v Španielsku zverejnila údaje o prípadoch zneužívania detí po prvý raz pred približne desiatimi mesiacmi. Priznala však vtedy len 220 prípadov sexuálneho zneužívania zo strany cirkevných hodnostárov za uplynulých 20 rokov. Cirkev najskôr vylúčila "dôkladnejšie vyšetrovanie" údajného zneužívania s tým, že má protokoly, ktoré sa takýmito sťažnosťami zaoberajú.



Nedávno však takéto vyšetrovanie zverila právnickej firme Cremades & Calvo Sotelo. Tá informovala, že jej vyšetrovanie potrvá asi rok, pričom sa inšpiruje vyšetrovaním obdobných prípadov z Francúzska a Nemecka.



Pokiaľ ide o spomínanú odbornú komisiu, arcibiskup Argüello uviedol, že cirkev s ňou bude spolupracovať, pretože chce poznať pravdu. Dodal však súčasne, že cirkev "a priori nemieni byť súčasťou" komisie, aj keď to ustanovuje dokument, ktorý vo štvrtok odhlasovala nadpolovičná väčšina poslancov španielskeho parlamentu.



Podľa Argüella by táto spolupráca mohla skôr spočívať v tom, že cirkev by komisii poskytla informácie zozbierané v rámci spomínaného externého auditu.