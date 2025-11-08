< sekcia Zahraničie
Cirkev v Slovinsku popiera nezákonnú kampaň pred referendom
Cirkev uviedla, že si plní poslanie obhajovať základné morálne hodnoty, predovšetkým rešpekt k ľudskému životu od počatia až po prirodzenú smrť.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ľubľana 8. novembra (TASR) - Katolícka cirkev v Slovinsku poprela v piatok obvinenia, že nepovolene zasahuje do kampane pred referendom o zákone o asistovanej smrti, ktoré sa bude konať 23. novembra. TASR o tom píše podľa správy agentúry STA.
Cirkev uviedla, že si plní poslanie obhajovať základné morálne hodnoty, predovšetkým rešpekt k ľudskému životu od počatia až po prirodzenú smrť.
„Prikázanie Mojžišovho zákona ‚nezabiješ‘ nesie jasné posolstvo, že ľudský život je posvätný a že takéto zasahovanie je morálne neprípustné,“ uviedla katolícka cirkev na svojej webovej stránke. Samovražda aj asistencia pri smrti je podľa jej katechizmu v rozpore s Božím zákonom.
Keď o tom cirkev hovorí, uplatňuje si ústavné právo a povinnosť pomáhať veriacim formovať si svedomie, dodala. Podľa slovinskej ústavy náboženské komunity slobodne vykonávajú svoje činnosti a zákon uznáva ich právo na verejné prejavovanie viery.
Koaličné strany a mimovládna organizácia „Strieborná niť“ (Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost) kritizujú postup katolíckej cirkvi v rámci kampane proti zákonu, ktorý priznáva dospelým s nevyliečiteľnou chorobou právo na asistovanú smrť.
Tvrdia, že cirkev vyrobila a distribuovala plagáty a modlitebné karty, ktoré výslovne vyzývajú voličov hlasovať v referende proti zákonu. Cirkev tiež podľa nich oznámila plány na financovanie taxislužieb na prepravu voličov do volebných miestností.
„Toto sú aktivity organizátora kampane,“ uviedli. Hoci náboženské komunity majú povolené vyjadrovať názory, je im zo zákona zakázané politicky sa organizovať s cieľom ovplyvňovať volebné procesy, tvrdia kritici cirkvi.
Cirkev uviedla, že si plní poslanie obhajovať základné morálne hodnoty, predovšetkým rešpekt k ľudskému životu od počatia až po prirodzenú smrť.
„Prikázanie Mojžišovho zákona ‚nezabiješ‘ nesie jasné posolstvo, že ľudský život je posvätný a že takéto zasahovanie je morálne neprípustné,“ uviedla katolícka cirkev na svojej webovej stránke. Samovražda aj asistencia pri smrti je podľa jej katechizmu v rozpore s Božím zákonom.
Keď o tom cirkev hovorí, uplatňuje si ústavné právo a povinnosť pomáhať veriacim formovať si svedomie, dodala. Podľa slovinskej ústavy náboženské komunity slobodne vykonávajú svoje činnosti a zákon uznáva ich právo na verejné prejavovanie viery.
Koaličné strany a mimovládna organizácia „Strieborná niť“ (Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost) kritizujú postup katolíckej cirkvi v rámci kampane proti zákonu, ktorý priznáva dospelým s nevyliečiteľnou chorobou právo na asistovanú smrť.
Tvrdia, že cirkev vyrobila a distribuovala plagáty a modlitebné karty, ktoré výslovne vyzývajú voličov hlasovať v referende proti zákonu. Cirkev tiež podľa nich oznámila plány na financovanie taxislužieb na prepravu voličov do volebných miestností.
„Toto sú aktivity organizátora kampane,“ uviedli. Hoci náboženské komunity majú povolené vyjadrovať názory, je im zo zákona zakázané politicky sa organizovať s cieľom ovplyvňovať volebné procesy, tvrdia kritici cirkvi.