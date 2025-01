Cirkev v USA zaplatila 5 mld. dolárov odškodného obetiam zneužívania

Washington 17. januára (TASR) — Katolícka cirkev v USA vyplatila za posledné dve desaťročia približne päť miliárd amerických dolárov v súvislosti s prípadmi sexuálneho zneužívania duchovnými. Vyplýva to zo štúdie Centra pre aplikovaný výskum v apoštoláte (CARA) pri Georgetownskej univerzite vo Washingtone, ktorá vyšla v januári 2025. TASR o tom informuje s odvolaním sa na piatkovú správu zverejnenú na portáli rakúskej verejnoprávnej televízie ORF.



Táto suma zahŕňa odškodnenie obetí, súdne trovy, výdavky na terapiu a poradenstvo, ako aj náklady na preventívne a školiace opatrenia. Najväčšiu časť tvoria platby obetiam, nasledujú náklady na právne zastupovanie a obhajobu. Približne štvrtinu celkových výdavkov pokrylo poistenie.



Podľa štúdie bolo počas sledovaného obdobia od roku 2004 do roku 2023 nahlásených celkovo 15.000 dôveryhodných obvinení. Osemdesiat percent prípadov zneužívania duchovnými sa vyskytlo pred rokom 1990, pričom vrchol bol v 70. rokoch. Len tri percentá prípadov sa vyskytli po prelome tisícročí. Štyri z piatich obetí boli chlapci; viac ako polovica obetí mala v čase spáchania činu od desať do 14 rokov, jedna pätina mala deväť a menej rokov.



Obvinenia sa týkali celkovo 4490 osôb – 95 percent boli kňazi, štyri percentá muži z reholí alebo duchovných spoločenstiev a jedno percento diakoni. V čase, keď obete nahlásili zneužitie, 86 percent páchateľov už nebolo nažive, prepustili ich z cirkvi alebo odišli z aktívnej služby, čo často sťažovalo súdne stíhanie. Mnohí páchatelia zneužili viacero obetí.



Americká katolícka cirkev podľa štúdie od roku 2004 minula na opatrenia na predchádzanie zneužívaniu 727.994.390 dolárov, z toho štyri pätiny len za posledné desaťročie. Žiadna iná mimovládna organizácia nevynaložila také veľké množstvo peňazí na boj proti sexuálnemu zneužívaniu maloletých, konštatujú autori štúdie, dostupnej na stránke cara.georgetown.edu.