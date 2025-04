Cirkev zjednotenia sa odvolala proti zrušeniu jej štatútu v Japonsku

Tokio 7. apríla (TASR) - Cirkev zjednotenia podala na najvyššom súde v Japonsku odvolanie proti rozhodnutiu súdu v Tokiu, ktorý nariadil, aby bola jej odnoži v Japonsku odobraná úradná registrácia. Súd tak vyhovel žiadosti vlády, ktorá ju podala v súvislosti atentátom na expremiéra Šinzóa Abeho z roku 2022. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP, píše TASR.



Zrušenie právneho štatútu pre cirkev znamená, že v Japonsku stratí výsadu oslobodenia od daní a musí zlikvidovať svoj majetok. Cirkev sa však ešte môže proti tomuto rozhodnutiu odvolať na súdoch vyššieho stupňa.



Súdny príkaz je reakciou na žiadosť ministerstva školstva z roku 2023 o rozpustenie tejto vplyvnej sekty so sídlom v Južnej Kórei. Ministerstvo vo svojej žiadosti poukazovalo na manipulatívne taktiky na získavanie finančných prostriedkov i na metódy náboru do cirkvi, ktoré zasievali strach medzi stúpencami a poškodzovali ich rodiny.



Japonská odnož cirkvi žiadosť ministerstva školstva kritizovala ako vážne ohrozenie náboženskej slobody a ľudských práv svojich stúpencov.



Vyšetrovanie atentátu na Abeho v roku 2022 odhalilo desaťročia väzieb medzi cirkvou so sídlom v Južnej Kórei a japonskou vládnucou Liberálnodemokratickou stranou a viedlo následne aj k demisii štyroch ministrov.



Cirkev získala právny štatút náboženskej organizácie v Japonsku v roku 1968 v rámci protikomunistického hnutia, ktoré podporoval Abeho starý otec, bývalý premiér Nobusuke Kiši.



Muž obvinený z Abeho vraždy túto cirkev obviňoval z finančných problémov svojej rodiny: údajne bol nahnevaný, že jeho matka cirkvi darovala približne 100 miliónov jenov (v tom čase asi milión eur).



Cirkev zjednotenia, ktorá sa oficiálne nazýva Rodinná federácia za svetový mier a zjednotenie, je prvou náboženskou skupinou čeliacou príkazu na zrušenie registrácie podľa japonského občianskeho zákonníka.



Dva predchádzajúce prípady sa týkali trestných obvinení, a to sekty Óm Šinrikjó, ktorá v tokijskom metre spáchala útok nervovým plynom sarin, a skupiny Mjókoku-dži, ktorej vedúci predstavitelia boli odsúdení za podvod.



Cirkev zjednotenia založil v roku 1954 Son Mjong-mun, ktorý ju viedol až do svojej smrti v roku 2012. Táto cirkev, známa aj ako Moonova sekta, je okrem radikálneho výkladu kresťanstva aj výrazne protikomunistická. Povestná je kontroverzným organizovaním hromadných sobášov.



Japonsko je už dlho finančným centrom tejto cirkvi, ktorá svojim členom tvrdí, že musia predávať svoj majetok a takto prispieť k odčineniu hriechov v podobe okupácie Kórey Japonskom.