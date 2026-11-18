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Cirkevní predstavitelia v Sýrii odsúdili útoky na kresťanov
Počet kresťanov v Sýrii podľa odhadov odborníkov klesol z približne milióna pred vypuknutím občianskej vojny v roku 2011 na menej ako 300.000.
Autor TASR
Damask 18. novembra (TASR) - Predstavitelia cirkví v Sýrii odsúdili útoky na kresťanov a vyjadrili obavy o budúcnosť kresťanskej komunity v krajine. Reagovali tak na sériu únosov a nedávny útok na biskupa. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Grécko-pravoslávny patriarcha Antiochie a celého Východu Ján X., sýrsky pravoslávny patriarcha Ignác Efrém II. a melchitský gréckokatolícky patriarcha Júsuf Absí vo vyhlásení odsúdili „sériu ohavných a opakujúcich sa útokov“ na sýrsky ľud, najmä na kresťanov. Podľa nich nejde o ojedinelé incidenty. Úradom vyčítajú, že kresťanov dostatočne nechránia.
Vo vyhlásení upozornili na prípad zlatníka Máhira Sankarího, ktorého minulý mesiac uniesli neznámi ozbrojenci v meste Sukajlabíja v provincii Hamá, kde žijú prevažne kresťania. Únoscovia za neho požadovali výkupné 120 kilogramov zlata. Útoky na kresťanov podľa cirkevných predstaviteľov vyvrcholili nedávnym prepadnutím melchitského arcibiskupa Júhanná Abdú Arbaša v Homse, ktorého zviazali a jeho kanceláriu prehľadali a spustošili.
„Opakovanie týchto incidentov bez akejkoľvek reakcie alebo hmatateľných výsledkov zo strany úradov nás stavia pred vážnu otázku o budúcnosti kresťanov v tejto krajine,“ uviedli.
Islamisti, ktorí sa dostali k moci po zvrhnutí dlhoročného vládcu Bašára Asada takmer pred dvomi rokmi, sľúbili chrániť menšiny. Zabíjanie, únosy pre výkupné a násilie medzi náboženskými skupinami však podľa AFP pokračujú.
Počet kresťanov v Sýrii podľa odhadov odborníkov klesol z približne milióna pred vypuknutím občianskej vojny v roku 2011 na menej ako 300.000.
Grécko-pravoslávny patriarcha Antiochie a celého Východu Ján X., sýrsky pravoslávny patriarcha Ignác Efrém II. a melchitský gréckokatolícky patriarcha Júsuf Absí vo vyhlásení odsúdili „sériu ohavných a opakujúcich sa útokov“ na sýrsky ľud, najmä na kresťanov. Podľa nich nejde o ojedinelé incidenty. Úradom vyčítajú, že kresťanov dostatočne nechránia.
Vo vyhlásení upozornili na prípad zlatníka Máhira Sankarího, ktorého minulý mesiac uniesli neznámi ozbrojenci v meste Sukajlabíja v provincii Hamá, kde žijú prevažne kresťania. Únoscovia za neho požadovali výkupné 120 kilogramov zlata. Útoky na kresťanov podľa cirkevných predstaviteľov vyvrcholili nedávnym prepadnutím melchitského arcibiskupa Júhanná Abdú Arbaša v Homse, ktorého zviazali a jeho kanceláriu prehľadali a spustošili.
„Opakovanie týchto incidentov bez akejkoľvek reakcie alebo hmatateľných výsledkov zo strany úradov nás stavia pred vážnu otázku o budúcnosti kresťanov v tejto krajine,“ uviedli.
Islamisti, ktorí sa dostali k moci po zvrhnutí dlhoročného vládcu Bašára Asada takmer pred dvomi rokmi, sľúbili chrániť menšiny. Zabíjanie, únosy pre výkupné a násilie medzi náboženskými skupinami však podľa AFP pokračujú.
Počet kresťanov v Sýrii podľa odhadov odborníkov klesol z približne milióna pred vypuknutím občianskej vojny v roku 2011 na menej ako 300.000.