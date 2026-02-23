Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cisár Naruhito upozornil na pretrvávajúce následky katastrofy z 2011

Priaznivci mávajú vlajkami japonskému cisárovi Naruhitovi a ďalším členom cisárskej rodiny počas verejného vystúpenia pri príležitosti 66. narodenín cisára v cisárskom paláci v Tokiu, pondelok 23. februára 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Tokio 23. februára (TASR) – Japonský cisár Naruhito v pondelok vo vyhlásení pri príležitosti svojich 66. narodenín upozornil na osudy ľudí, ktorých v roku 2011 postihlo mohutné zemetrasenie, vlny cunami a katastrofa jadrovej elektrárne vo Fukušime.

Naruhito poukázal na to, že „zatiaľ čo infraštruktúru sa podarilo obnoviť, rekonštrukcia životov a komunít si stále vyžaduje riešenie... Ich rany sa ešte nezahojili a pretrvávajú aj napriek plynutiu času.“

Zemetrasenie a cunami z marca 2011 si vyžiadali takmer 20.000 obetí, stovky tisíc ľudí museli svoje domovy opustiť a spôsobili roztavenie reaktorov v poškodenej jadrovej elektrárni Fukušima.

Väčšinu oblastí evakuovaných pre zvýšenú radiáciu už opäť sprístupnili, ale len málo bývalých obyvateľov sa do nich vrátilo. Príčinou je nedostatok pracovných miest a oslabené väzby v rámci komunít.

Okrem tejto prírodnej a priemyselnej tragédie si Japonsko v apríli pripomenie aj 10. výročie zemetrasenia v Kumamote, ktoré si vyžiadalo takmer 300 obetí.

Naruhito zdôraznil potrebu poučiť sa z minulých katastrof a odovzdať toto poznanie aj mladším generáciám, ale zároveň sa pripravovať aj na možné budúce nešťastia. Prisľúbil, že ľuďom zasiahnutým nešťastiami zostane nablízku. Vyjadril želanie, aby v jeho misii pokračovala jeho 24-ročná dcéra Aiko.

Aiko je jediným dieťaťom cisára Naruhita a cisárovnej Masako. Panovníčkou sa nemôže stať, pretože trón sa dedí iba po mužskej línii. Ak by sa Aiko vydala za bežného občana, prišla by o svoj status. Predpokladaným následníkom japonského cisára Naruhita je korunný princ Akišino, ktorý je mladším synom emeritného cisára Akihita a emeritnej cisárovnej Mičiko. Tretím v línii následníkov trónu je Akišinov syn Hisahito, ktorý sa narodil v roku 2006.
