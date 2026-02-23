< sekcia Zahraničie
Cisár Naruhito upozornil na pretrvávajúce následky katastrofy z 2011
Zemetrasenie a cunami z marca 2011 si vyžiadali takmer 20.000 obetí, stovky tisíc ľudí museli svoje domovy opustiť a spôsobili roztavenie reaktorov v poškodenej jadrovej elektrárni Fukušima.
Autor TASR
Tokio 23. februára (TASR) – Japonský cisár Naruhito v pondelok vo vyhlásení pri príležitosti svojich 66. narodenín upozornil na osudy ľudí, ktorých v roku 2011 postihlo mohutné zemetrasenie, vlny cunami a katastrofa jadrovej elektrárne vo Fukušime.
Naruhito poukázal na to, že „zatiaľ čo infraštruktúru sa podarilo obnoviť, rekonštrukcia životov a komunít si stále vyžaduje riešenie... Ich rany sa ešte nezahojili a pretrvávajú aj napriek plynutiu času.“
Väčšinu oblastí evakuovaných pre zvýšenú radiáciu už opäť sprístupnili, ale len málo bývalých obyvateľov sa do nich vrátilo. Príčinou je nedostatok pracovných miest a oslabené väzby v rámci komunít.
Okrem tejto prírodnej a priemyselnej tragédie si Japonsko v apríli pripomenie aj 10. výročie zemetrasenia v Kumamote, ktoré si vyžiadalo takmer 300 obetí.
Naruhito zdôraznil potrebu poučiť sa z minulých katastrof a odovzdať toto poznanie aj mladším generáciám, ale zároveň sa pripravovať aj na možné budúce nešťastia. Prisľúbil, že ľuďom zasiahnutým nešťastiami zostane nablízku. Vyjadril želanie, aby v jeho misii pokračovala jeho 24-ročná dcéra Aiko.
Aiko je jediným dieťaťom cisára Naruhita a cisárovnej Masako. Panovníčkou sa nemôže stať, pretože trón sa dedí iba po mužskej línii. Ak by sa Aiko vydala za bežného občana, prišla by o svoj status. Predpokladaným následníkom japonského cisára Naruhita je korunný princ Akišino, ktorý je mladším synom emeritného cisára Akihita a emeritnej cisárovnej Mičiko. Tretím v línii následníkov trónu je Akišinov syn Hisahito, ktorý sa narodil v roku 2006.
