Čistá energia pre ľudí a planétu - je téma Medzinárodného dňa energie
Autor TASR
New York/Bratislava 25. januára (TASR) - Medzinárodný deň čistej energie vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) 25. augusta 2023. Pripomína sa 26. januára s cieľom zdôrazniť prechod na udržateľné energetické zdroje a zvýšiť informovanosť o opatreniach pre spravodlivý a inkluzívny prechod na čistú energiu. Tohtoročnou témou je - Čistá energia pre ľudí a planétu.
V ten istý deň v roku 2009 vznikla aj Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu (IRENA), ktorá je medzivládnou agentúrou podporujúcou krajiny pri prechode na čistú energiu. Medzi členské štáty patrí aj Slovenská republika (SR).
Pojem čistá energia označuje taký druh energie, ktorej výroba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Pochádza z obnoviteľných zdrojov, ktoré sa prirodzene obnovujú počas ich využívania minimálne tak rýchlo, ako sú spotrebúvané. Vyšší podiel produkcie a využívania čistej energie obmedzuje spaľovanie fosílnych palív, znižuje odlesňovanie, zlepšuje hospodárenie s pôdou a znižuje dosah klimatickej zmeny.
Veľká časť skleníkových plynov vzniká pri spaľovaní fosílnych palív (ropa, uhlie, zemný plyn) na výrobu elektriny a tepla. Podľa OSN viac ako 75 percent globálnych emisií skleníkových plynov pochádza zo spaľovania fosílnych palív na výrobu energie. Svet zápasí so zmenou klímy a čistá energia hrá preto zásadnú úlohu pri znižovaní emisií. Čistá energia je aj prínosom pre komunity, ktoré nemajú prístup k spoľahlivým zdrojom energie.
Každý jeden dolár investovaný do obnoviteľných zdrojov energie vytvára podľa OSN trikrát viac pracovných miest ako v priemysle, ktorý dáva prednosť fosílnym palivám. OSN pripomína, že obyvateľstvo, ktoré nemá prístup k čistej energii, alebo čelí nedostatku spoľahlivej energie, má ťažší prístup ku vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a ekonomickým príležitostiam.
Mnohé z týchto rozvojových regiónov sú stále vo veľkej miere závislé od znečisťujúcich fosílnych palív, čím pretrváva ich chudoba. Odhaduje sa, že 1,5 miliardy ľudí vo vidieckych oblastiach, hlavne v subsaharskej Afrike, používa stále nebezpečné, nezdravé a neefektívne zdroje energie pri varení.
Hoci sa táto situácia zlepšuje, svet sa podľa OSN nepribližuje k tomu, aby do roku 2030 mali všetci prístup k cenovo dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii. Pozitívnou stránkou je, že v prechode na čistú energiu sa dosahuje výrazný pokrok. Inštalovaná kapacita obnoviteľných zdrojov energie na obyvateľa každý rok rastie a v rozvojových krajinách dosiahla nové maximum 341 wattov na obyvateľa, oproti 155 wattom v roku 2015.
K najvyužívanejším obnoviteľným zdrojom čistej energie patrí energia zo slnka. Pre výrobu elektriny najčastejšie slúžia fotovoltické články v solárnych elektrárňach. Významná je aj energia z vody, či už z jej pohybu alebo teplotných rozdielov v elektrárňach.
Medzi čisté energie patrí aj energia z bio zložiek. Ide o rastlinné alebo živočíšne produkty využiteľné v doprave na biopalivá, aj v tuhom skupenstve na spaľovanie a získavanie tepla. Na biomasu možno využiť aj drevený odpad, exkrementy hospodárskych zvierat, mestský odpad alebo slamu rôzneho typu.
Ďalším zdrojom čistej energie je vietor. Plusom veterných turbín vo vnútrozemí aj v prímorských oblastiach je, že pri výrobe sa neprodukujú žiadne skleníkové plyny.
Z pohľadu svetovej produkcie energie tvorí geotermálna energia, ktorá tiež patrí k zdrojom čistej energie, najmenšiu zložku. Získava sa z horúceho jadra zeme, a to buď s využitím pary alebo vody.
