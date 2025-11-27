< sekcia Zahraničie
Čistá imigrácia klesla medziročne o dve tretiny, hlási Británia
Imigračnú politiku sprísňuje aj súčasná labouristická vláda v snahe znížiť výrazný náskok, ktorý má v prieskumoch strana Reform UK Nigela Faragea.
Autor TASR
Londýn 27. novembra (TASR) - Dlhodobá imigrácia do Británie klesla ku konca júna za predchádzajúcich 12 mesiacov medziročne o dve tretiny. Vyplýva to z oficiálnych údajov zverejnených vo štvrtok. Klesajúci trend sa pripisuje prísnejšej migračnej politike, píše TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.
Britský štatistický úrad uviedol, že čistá migrácia klesla za toto obdobie zo 649.000 v predchádzajúcich 12 mesiacoch na 204.000. Imigrácia z krajín mimo EÚ za prácou klesla o 61 percent, imigrácia súvisiaca so štúdiom o 25 percent.
Napriek poklesu verejnosť stále vníma imigráciu ako hlavný problém krajiny. Podľa údajov think-tanku British Future verejné obavy vyvolávajú predovšetkým azylanti, ktorí prichádzajú malými loďami z Francúzska.
„Tí, ktorí si najviac želajú nižšiu imigráciu, si klesajúce čísla uvedomujú najmenej a s najväčšou pravdepodobnosťou sa mylne domnievajú, že čistá migrácia sa zvýšila,“ uviedol think-tank.
K poklesu došlo po zákaze pre väčšinu zahraničných študentov priviesť si rodinných príslušníkov, ktorý nadobudol účinnosť v januári minulého roka. V apríli sa zase zvýšila minimálna platová hranica, ktorú musia dosiahnuť kvalifikovaní pracovníci, aby dostali víza, a to na 41.700 libier ročne. Obidva predpisy boli prijaté predchádzajúcou konzervatívnou vládou.
Imigračnú politiku sprísňuje aj súčasná labouristická vláda v snahe znížiť výrazný náskok, ktorý má v prieskumoch strana Reform UK Nigela Faragea.
Tento mesiac vláda oznámila ďalšie rozsiahle reformy vrátane časového obmedzenia štatútu utečenca, urýchlenia deportácie osôb prichádzajúcich do Británie nelegálne a zdvojnásobenia lehoty pre niektorých pracovníkov na získanie statusu usadlíka na desať rokov.
