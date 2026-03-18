Čitateľská súťaž v Banskobystrickom kraji vstupuje do ďalšieho ročníka
Autor TASR
Banská Bystrica 18. marca (TASR) - Súťaž Vráťme knihy do škôl, ktorej cieľom je motivovať deti a mládež k čítaniu kníh, vstupuje do ďalšieho ročníka a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je opäť jej súčasťou. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia BBSK.
Dodala, do súťaže sa môžu zapojiť deti z materských, základných aj stredných škôl. „Pravidlá sú jednoduché. Stačí si prečítať ľubovoľnú knihu a napísať o nej krátky text v rozsahu maximálne dvoch strán,“ objasnila. Dieťa v ňom môže opísať, prečo si knihu vybralo a čo mu čítanie prinieslo. Škôlkari sa do súťaže zapoja kresbou s pomocou učiteľa alebo rodiča. Žiaci prvého stupňa základných škôl môžu poslať text, obrázok alebo ich kombináciu. „Aj prostredníctvom tejto súťaže môžeme deťom ukázať, že kniha nie je povinnosť, ale príležitosť ako spoznávať nové svety, inšpirovať sa a premýšľať,“ povedal predseda BBSK Ondrej Lunter.
Súťaž trvá do 15. apríla 2026. Literárnu kvalitu príspevkov posudzovať nebudú. „Najdôležitejšie je, aby deti čítali. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne žrebovanie,“ zdôraznil kraj.
Čierna poznamenala, že ocenia aj takzvaných Knižných anjelov, ktorí vedú deti k láske k literatúre. Cenu získa aj najaktívnejšia stredná škola v Banskobystrickom kraji. Všetky podrobnosti o pravidlách, ako aj formulár na zaslanie príspevkov zverejňujú na stránke www.vratmeknihydoskol.sk.
Súčasťou projektu je aj kategória, ktorá sa zameriava na autorské písanie poviedok. Jej gestorom je združenie autorov Spisopriatelia. Poviedky vyhodnocujú každý mesiac na vopred vyhlásenú tému, pričom maximálny rozsah je 10.000 znakov.
Vráťme knihy do škôl je celoslovenský projekt, ktorý vznikol v roku 2012. Hlavným organizátorom je Bratislavský samosprávny kraj spolu s ostatnými samosprávnymi krajmi, Malokarpatskou knižnicou a združením Spisopriatelia.
