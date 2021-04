Civilní lekári odporúčajú, aby Navaľnyj ukončil hladovku

Moskva 22. apríla (TASR) - Lekári, ktorí vyšetrili väzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, odporúčajú, aby čo najskôr ukončil protestnú hladovku. Navaľnyj ju drží od 31. marca a domáha sa ňou primeranej zdravotnej starostlivosti. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský portál Meduza.io s odvolaním sa na Leonida Volkova, šéfa Navaľného politických štábov v Rusku.



Volkov uviedol, že politikovi advokáti vo štvrtok "nečakane dostali" správy z lekárskych vyšetrení a výsledky laboratórnych testov vykonaných u Navaľného, ktorý vo väzení začal trpieť bolesťami chrbta a znecitliveli mu aj končatiny.



Z lekárskych správ vyplýva, že Navaľnyj absolvoval vyšetrenia, ktoré on i jeho advokáti a prívrženci požadovali, vďaka čomu sa získali informácie potrebné na stanovenie správnej liečby.



Volkov túto situáciu označil za "veľký pokrok". Súčasne vyjadril poľutovanie nad tým, že na dosiahnutie takéhoto výsledku "bolo potrebné stráviť 23 dní hladovkou, zbierať podpisy (pod otvorený list na podporu Navaľného) od stoviek svetových celebrít a usporiadať celoštátne zhromaždenia".



Podľa Volkova je veľmi dobré, že "hoci sa systém snaží tváriť ako hluchý a nemý monolit, v skutočnosti reaguje na tlak zvnútra i zvonka".



Agentúra RIA Novosti medzičasom informovala, že lekári, ktorí sa angažujú v kauze Navaľného, ho prostredníctvom vyhlásenia na sociálnych sieťach vyzvali, aby ukončil hladovku. Svoje vyhlásenie však krátko po zverejnení odstránili.



"My, ako ošetrujúci lekári, apelujeme na Alexeja Navaľného a prosíme ho, aby okamžite zastavil hladovku a aby si takto zachoval život a zdravie," píše sa vo vyhlásení organizácie Aliancia lekárov. Podľa nej ako dôvod ukončenia hladovky stačí, že k Navaľnému pustili civilných lekárov a že sa uskutočnili objektívne vyšetrenia a analýzy jeho stavu.



Ruské súdy Navaľného 2. februára odsúdili na dva a pol roka väzenia v starej kauze sprenevery. Trest si odpykáva vo väzenskom tábore pri meste Pokrov vo Vladimirskej oblasti.



Jeho zdravotný stav sa po vzatí do väzby zhoršil - sťažoval sa na bolesti chrbta a znecitlivenie končatín. V snahe dostať adekvátnu lekársku starostlivosť vyhlásil 31. marca protestnú hladovku. Začiatkom tohto týždňa väzenskí lekári rozhodli o jeho premiestnení do nemocnice v inom väzenskom tábore.



Navaľného lekári ešte minulú sobotu informovali, že stav tohto 44-ročného politika je kritický a čoraz viac mu hrozí zlyhanie obličiek, pričom prakticky kedykoľvek u neho môže nastať zastavenie srdcovej činnosti a teda aj smrť.