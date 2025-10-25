< sekcia Zahraničie
Civilným riaditeľom centra monitorujúceho prímerie v Gaze bude S.Fagin
Fagin od roku 2022 pôsobil ako veľvyslanec USA v Jemene. Predtým bol zástupcom veľvyslanca v Bagdade a pôsobil aj na americkom generálnom konzuláte v Arbíli v regióne Iracký Kurdistan.
Autor TASR
Jeruzalem 25. októbra (TASR) - Civilnú časť amerického centra pre monitorovanie prímeria v Pásme Gazy povedie kariérny diplomat Steven Fagin. V piatok ho do tejto pozície vymenovalo ministerstvo zahraničných vecí. Pripojí sa ku generálporučíkovi americkej armády Patrickovi Frankovi, ktorý velí vojenskej časti centra. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Vojensko-civilné koordinačné centrum Spojené štáty založili po uzavretí prímeria v Pásme Gazy 17. októbra. Nachádza sa v juhoizraelskom meste Kirjat Gat a úlohou jeho personálu je dohliadať na dodržiavanie prímeria a zabezpečovať logistiku vrátane dodávok humanitárnej pomoci do vojnou zničenej Gazy.
V centre je nasadených asi 200 amerických vojakov, ktorí spolupracujú s jednotkami z Izraela, európskych krajín, ako aj zástupcami Spojených arabských emirátov, Jordánska, OSN a humanitárnych organizácii.
