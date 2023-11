CJEU: Google, Meta a Tiktok uspeli v spore s Rakúskom

Luxemburg 9. novembra (TASR) - Internetové spoločnosti Google, Meta a Tiktok, ktoré majú svoje európske sídla v Írsku, uspeli vo štvrtok na pôde Súdneho dvora EÚ (CJEU) v spore s rakúskymi úradmi, ktoré im nariadili odstraňovanie nenávistných prejavov z ich platforiem. TASR o tom informuje na základe správ agentúr APA a Reuters.



Dôvodom sporu bol zákon o komunikačných platformách, ktorý v Rakúsku vstúpil do platnosti od 1. januára 2021, píše APA. Poskytovatelia týchto sietí majú na základe zákona povinnosť zaviesť opatrenia na ohlasovanie a overovanie nezákonného obsahu, pravidelne sprístupňovať správy o zaobchádzaní s takýmto obsahom a určiť na tieto účely zodpovedné a zastihnuteľné osoby.



V prípade porušenia týchto povinností hrozí platformám pokuta až do výšky desať miliónov eur. Na dodržiavanie opatrení dohliada rakúsky regulačný úrad (KommAustria).



Google, Meta a Tiktok na pôde rakúskeho súdu podali sťažnosť a tvrdili, že predmetný rakúsky zákon je v rozpore s platnými pravidlami EÚ. Na ich základe sa totiž na poskytovateľov služieb vzťahujú len pravidlá tej členskej krajiny, v ktorej majú svoje sídlo. Na tieto tri spoločnosti by sa preto podľa sťažovateľov mali vzťahovať len írske pravidlá.



Rakúsky súd sa vo veci obrátil na Súdny dvor EÚ so sídlom v Luxemburgu, ktorý napokon rozhodol v prospech spoločností. CJEU uviedol, že krajiny EÚ nesmú určovať žiadne "všeobecné abstraktné povinnosti" poskytovateľom komunikačných služieb, ktorí majú sídlo v inej členskej krajine. Takýto postup zo strany jednej členskej krajiny je podľa súdu v rozpore s právom EÚ, ktoré zaručuje voľný pohyb informácií a fungovanie služieb.