Článok o ruských ponorkách pri Írsku je podvrh, reaguje Moskva

Moskva 19. augusta (TASR) - Článok v britskom denníku The Times o ruských ponorkách, ktoré sa údajne pokúšajú získať prístup k podmorskej internetovej infraštruktúre pri Írsku, je podvrh, informovala vo štvrtok na tlačovom brífingu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



"Nemohli sme si nevšimnúť článok denníka The Times o ruských ponorkách pri Írsku, ktoré sa údajne pokúšajú získať prístup k podmorskej internetovej infraštruktúre na spravodajské účely," uviedla Zacharovová, ktorú citovala agentúra TASS.



"Tento článok považujeme za ďalší nevhodný podvrh v rámci pokračujúcej protiruskej propagandistickej kampane v Británii," povedala hovorkyňa. Dodala, že od neopodstatnených obvinení v tomto článku sa očakáva, že u západného čitateľa vyvolajú pocit "rastúcej ruskej hrozby".



V stredajšom článku The Times sa píše, že britské sily pri západnom pobreží monitorujú ruskú špionážnu loď Jantar postavenú na vykonávanie tajných podmorských misií. Podľa denníka Jantar, ktorý je súčasťou ruského námorníctva, v utorok večer nečakane dorazil k pobrežiu grófstva Donegal. Plavidlo je vybavené ponorkami s posádkou a ponorkami na diaľkové ovládanie, ktoré sa používajú na pripevnenie odpočúvacích zariadení k podmorským káblom na internetový prenos medzi kontinentmi. V oblasti, kde sa plavidlo pohybuje, je najmenej jeden komerčný podmorský kábel, poznamenal denník.