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Clayton: Putin nie je priateľom Ameriky pri Ukrajine
Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu v roku 2022 a kontroluje asi pätinu územia krajiny.
Autor TASR
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Washington 23. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nie je priateľom Spojených štátov, pokiaľ ide o Ukrajinu, uviedol v nedeľu riaditeľ amerických spravodajských služieb Jay Clayton. Vyjadril sa niekoľko dní po tom, ako prezident USA Donald Trump označil ruského lídra za svojho priateľa. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
„Nie je priateľom Ameriky na Ukrajine. Vôbec nie,“ povedal Clayton v programe televízie ABC News. Zároveň však zdôraznil, že Trumpove slová boli „úplne primerané“ v kontexte rozhovorov medzi lídrami USA, Ruska a Číny na minulotýždňovom summite v Šen-čene.
Trump vo štvrtok obhajoval, že Putina nazval priateľom. "Je dobré mať ľudí, ktorí majú 4000 jadrových zbraní, za priateľov namiesto nepriateľov," vyhlásil. Keď však v piatok znova dostal otázku o tejto téme, odmietol povedať, či je Putin priateľom celých USA. "Nemôžem hovoriť za celú Ameriku," povedal.
Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu v roku 2022 a kontroluje asi pätinu územia krajiny. Putin neprejavil žiadne známky toho, že by upustil od požiadavky, aby sa Ukrajina vzdala celého regiónu Donbas na svojom východe výmenou za mier, konštatoval Reuters.
Trumpove vyjadrenia vyvolali kritiku európskych spojencov Ukrajiny. "Pán Putin nie je náš priateľ a nikdy ním nebude," vyhlásil poľský premiér Donald Tusk .
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok po otázke o slovách Trumpa pokrčil plecami a odišiel.
„Nie je priateľom Ameriky na Ukrajine. Vôbec nie,“ povedal Clayton v programe televízie ABC News. Zároveň však zdôraznil, že Trumpove slová boli „úplne primerané“ v kontexte rozhovorov medzi lídrami USA, Ruska a Číny na minulotýždňovom summite v Šen-čene.
Trump vo štvrtok obhajoval, že Putina nazval priateľom. "Je dobré mať ľudí, ktorí majú 4000 jadrových zbraní, za priateľov namiesto nepriateľov," vyhlásil. Keď však v piatok znova dostal otázku o tejto téme, odmietol povedať, či je Putin priateľom celých USA. "Nemôžem hovoriť za celú Ameriku," povedal.
Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu v roku 2022 a kontroluje asi pätinu územia krajiny. Putin neprejavil žiadne známky toho, že by upustil od požiadavky, aby sa Ukrajina vzdala celého regiónu Donbas na svojom východe výmenou za mier, konštatoval Reuters.
Trumpove vyjadrenia vyvolali kritiku európskych spojencov Ukrajiny. "Pán Putin nie je náš priateľ a nikdy ním nebude," vyhlásil poľský premiér Donald Tusk .
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok po otázke o slovách Trumpa pokrčil plecami a odišiel.