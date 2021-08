Clementsová: Do konca roka môže z Afganistanu ujsť až pol milióna ľudí

Ženeva 27. augusta (TASR) - Z Afganistanu môže do konca tohto roka ujsť až pol milióna ľudí. Uviedla to v piatok to zástupkyňa vysokého komisára pre utečencov (UNHCR) Kelly Clementsová, informovali agentúry AFP a Reuters.



"Pokiaľ ide o konkrétne počty, pripravujeme sa na približne 500.000 nových (afganských) utečencov v regióne. Toto je najhorší scenár," povedala Clementsová počas tlačovej konferencie v Ženeve.



"Aj keď sme zatiaľ ešte nevideli veľký odliv Afgancov, situácia v krajine sa vyvíja rýchlejšie, ako ktokoľvek očakával," dodala.



Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi ešte minulý týždeň vyhlásil, že neočakáva, že by Európu zaplavila "veľká vlna utečencov" z Afganistanu, pokiaľ ľuďom utekajúcim z tejto stredoázijskej krajiny bude patrične a zavčasu poskytovaná humanitárna pomoc.



Rozsah prípadného hromadného exodu z Afganistanu bude podľa neho závisieť iba od toho, ako brutálne sa islamistické hnutie Taliban rozhodne Afgancom vládnuť, povedal Grandi minulý piatok pre taliansky denník Corriere della Sera.



Európska komisia (EK) v sobotu vyzvala všetky krajiny Európskej únie, aby prostredníctvom programu presídlenia UNHCR prijali viac ľudí z Afganistanu.