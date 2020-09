Člen nemeckej AfD hovoril o zastrelení migrantov, strana ho vylúčila

Berlín 30. septembra (TASR) - Nemecká krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) vylúčila svojho dlhoročného člena Christiana Lütha po tom, ako údajne povedal, že AfD by mohla migrantov zastreliť alebo otráviť plynom. Informovala o tom v utorok televízia al-Džazíra s odvolaním sa na nemecký týždenník Die Zeit.



Dokumentárny film, ktorý mal premiéru minulý týždeň, zachytáva februárové stretnutie Christiana Lütha s pravicovým tzv. influencerom na sociálnych sieťach v berlínskom bare. Počas konverzácie Lüth údajne povie, že AfD úmyselne využíva provokatívne taktiky.



Na otázku, či je v záujme strany, aby do krajiny prichádzalo viac utečencov a migrantov, Lüth údajne odpovedal: "Áno, potom sa AfD lepšie darí. Neskôr ich môžeme všetkých zastreliť. To vôbec nie je problém. Alebo ich zabijeme plynom alebo hocijako, ako chcete. Mne je to jedno."



Dokumentárny film Lütha nemenoval, jeho identitu v súvislosti s vyjadreniami odhalil po vlastnom vyšetrovaní v pondelok nemecký týždenník Die Zeit, citujúc "mimoriadny verejný záujem".



V súčasnosti najväčšia nemecká opozičná strana AfD, známa svojou protiimigračnou a nacionalistickou agendou, sa od citátov rýchlo dištancovala.



"Vyjadrenia pripisované Christianovi (Lüthovi) sú absolútne neprijateľné a nezlučiteľné s cieľmi a politikou AfD," uviedol spoluzakladateľ strany Alexander Gauland.



Lüth bol roky hovorcom AfD, avšak v apríli tohto roku ho zbavili funkcie po tom, ako sám seba verejne označil za fašistu a odkazoval na "árijský pôvod" svojho starého otca, pripomína tlačová agentúra AFP.



Správa prichádza v čase pokračujúceho pravicového násilia v Nemecku vrátane podpaľačských útokov na prevádzky vo vlastníctve príslušníkov etnických menšín v Berlíne počas leta a februárových útokov v meste Hanau, ktoré si vyžiadali deväť obetí, komentuje al-Džazíra.