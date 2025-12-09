< sekcia Zahraničie
Člen britských ozbrojených síl zahynul na Ukrajine pri nehode
Autor TASR
Londýn 9. decembra (TASR) - Člen britských ozbrojených síl zahynul pri „tragickej nehode“ na Ukrajine pri pozorovaní testovania zbraní mimo frontovej línie, uviedlo v utorok britské ministerstvo obrany. Ide tak o vôbec prvú smrť britského vojaka v takmer štyri roky trvajúcej vojne, píše TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.
K „tragickej nehode“ došlo v utorok ráno, keď člen (britských) ozbrojených síl sledoval svojich ukrajinských kolegov, ako testujú novú obrannú schopnosť ďaleko od frontových línií, uviedlo britské ministerstvo vo svojom vyhlásení zverejnenom na platforme X.
„Vyjadrujem hlbokú a úprimnú sústrasť rodine člena našich ozbrojených síl, ktorý dnes, žiaľ, prišiel o život,“ uviedol britský premiér Keir Starmer.
Spojené kráľovstvo už v minulosti potvrdilo, že na Ukrajine sa nachádza „malý počet“ vojakov, ktorí zabezpečujú hlavne bezpečnosť britských diplomatov a podporujú ukrajinské ozbrojené sily, píše DPA.
V roku 2023 prišiel o život ďaleko od frontovej línie bývalý britský vojak, ktorý sa dobrovoľne prihlásil do ukrajinskej armády. Podľa vlaňajšieho vyšetrovania ho zabil „spolubojovník“, ktorý tiež slúžil v ukrajinskej armáde.
