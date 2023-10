Člen mierových síl OSN na hranici Libanonu utrpel zranenia pri útoku

Tel Aviv 29. októbra (TASR) - Príslušník mierových síl OSN umiestnený na juhu Libanonu utrpel zranenia pri mínometnej paľbe. V nedeľu o tom na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter, informovali Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL). TASR prevzala správy z tlačových agentúr DPA a AFP.



Prípad sa stal v sobotu večer blízko dediny Húlá na juhu Libanonu, v oblasti pri hraniciach s Izraelom, dodali UNIFIL.



Libanonská oficiálna tlačová agentúra NNS uviedla, že "po dopade dvoch izraelských granátov v (dedine) Húlá utrpel nepálsky príslušník mierových síl mierne zranenia brušnej dutiny a ruky".



Nie je však zatiaľ úplne jasné, kto útok podnikol. Člena mierových síl OSN, ktorého štátna príslušnosť nebola oficiálne uvedená, evakuovali do lokality, kde mu poskytli ošetrenie. UNIFIL oznámili, že zásah dostalo aj ich sídlo v meste Nákúra.



"Dôrazne vyzývame všetky strany zapojené do konfliktu, aby okamžite prestali s paľbou," napísali UNIFIL. "Útočenie na príslušníkov mierových síl OSN je zločin, porušenie medzinárodného práva, a treba to odsúdiť," doplnili.



Na hranici medzi Izraelom a Libanonom dochádza od začiatku vojny v palestínskom pásme Gazy čoraz viac k prestrelkám, čo si už vyžiadalo mŕtvych na oboch stranách. Vzájomne sa tam ostreľujú izraelské sily a militantné libanonské hnutie Hizballáh, podporované Iránom a spriaznené s palestínskym hnutím Hamas.