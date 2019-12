Člen snemovne, ktorý nepodporil impeachment, prestupuje k republikánom

Washington 20. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa vo štvrtok v Bielom dome stretol s Jeffom Van Drewom, členom Snemovne reprezentantov za Demokratickú stranu, ktorý hlasoval proti ústavnej žalobe (impeachmentu) na Trumpa a následne sa rozhodol prestúpiť k republikánom. Informovala o tom agentúra AFP.



Van Drew, člen snemovne zastupujúci štát New Jersey, bol jedným z mála demokratov, ktorí v stredu v dvoch oddelených hlasovaniach odmietli podporiť návrh na impeachment.



Šéf Bieleho domu pozval následne Van Drewa do Oválnej pracovne, posadil ho do kresla, ktoré je zvyčajne určené pre zahraničných lídrov a vyhlásil: "Jeff sa teraz pripojí k Republikánskej strane".



"Ide o veľkú vec. Môžem povedať, že ho v tomto rozhodnutí podporujem," dodal v tejto súvislosti Trump.



Van Drew reagoval sľubom, že americký prezident "má navždy jeho nehynúcu podporu", pričom Trump jeho záväzok opätoval slovami: "Aj vy moju".



Šéf Bieleho domu takýmto spôsobom podľa hodnotenia AFP verejne prezentoval "politický skalp", ktorý ešte viac zdôraznil "absolútnu lojálnosť republikánskej strany" počas stredajšieho hlasovania.



Americká snemovňa reprezentantov schválila impeachment na prezidenta Trumpa, ktorého obžalovala zo zneužitia právomocí a z bránenia Kongresu vo vyšetrovaní. Reprezentanti svoj hlas odovzdali v dvoch oddelených hlasovaniach prevažne po straníckej línii. "Za" hlasovali takmer všetci demokrati, všetci republikáni boli proti.



Na rade je teraz Senát, v ktorom majú republikáni väčšinu v pomere 53 ku 47. Odvolanie prezidenta si v Senáte vyžaduje dvojtretinovú väčšinu, čo znamená, že "za" by muselo hlasovať najmenej 20 republikánov. Koniec Donalda Trumpa v úrade je preto len málo pravdepodobný. Očakáva sa, že Senát ho napokon zbaví obvinení.